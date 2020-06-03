Yemen'in Mehvit Valisi: ''BAE'nin tutumunun İran'dan farkı yok''

AA 03 Haziran 2020 Çarşamba 21:49 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 21:49

Aynı zamanda Genel Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin üyesi olan Sami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Yemen'e Destek Konferansı düzenlediğinde bin Zayid (BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid,) hiç bir şey vermedi. Bu artık BAE'nin Yemen'in müttefiki olmadığının delilidir." ifadelerini kullandı.

Sami paylaşımında "BAE devlete ve meşru yönetime zarar kaynağı haline geldi. BAE'nin tutumunun İran'dan farkı yok." değerlendirmesini yaptı.

Suudi Arabistan dün, iç savaş ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle insani krizin yaşandığı Yemen'e yardım için uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapmıştı.

Suudi Arabistan Yemen'e destek için 500 milyon dolar vaad ederken, uluslararası Arap koalisyonunun ikinci büyük ortağı BAE'den herhangi bir mali destek açıklaması yapılmamıştı.

- YEMEN'DEKİ İNSANİ KRİZ



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyi (GGK), ülkenin güneyinin kuzeyinden ayrılması için meşru Yemen hükümetine karşı silahlı isyan başlatmış ve 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmişti. O tarihten bu yana hükümet güçleriyle milisler arasında çatışmalar yaşanıyor.

BM bünyesindeki 17 örgüt ve küresel ortaklarından 28 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Yemen'deki insani durumun alarm verdiği duyurulmuştu.

"Yemen'de yardımları sürdürecek para kaynağımız yok. 41 yardım programından 30'u gelecek birkaç hafta içinde fon sağlanmazsa kapanacak ve daha fazla insan ölecek." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, Yemen için 2,41 milyar dolar yardım çağrısında bulunulmuştu.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.