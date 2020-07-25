AA 25 Temmuz 2020 Cumartesi 07:20 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 07:30

Yemenliler sosyal medyadaki hesaplarında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılış programı ve ilk cuma namazına ilişkin görselleri, memnuniyetlerini ve duydukları gururu dile getiren mesajlarla paylaştı.

Yemenli ünlü araştırmacı yazar Yasin et-Temimi AA muhabirine yaptığı açıklamada, şer odaklarının Müslüman halkların iradelerine galip gelme çabalarının son demlerini yaşadığını, bu yönüyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin Yemenliler için büyük bir müjde olduğunu vurguladı.

Temimi, şer odaklarıyla mücadelede Türkiye'nin doğru yerde durduğunu, bunun Yemen'de özgürlük çabası içinde olanlara manevi bir destek anlamına geldiğini belirtti.

Diğer Müslümanlar gibi Yemenlilerin de bu büyük esere yönelik hislerine işaret eden Temimi, İstanbul'un sonuncusu Osmanlı olmak üzere üç büyük imparatorluğa başkent olduğunu söyledi.

- "Karanlık geceye bir mum yakmak"

İnsan hakları aktivisti İsam el-Ahmedi de batının kışkırtmaları ve dış prangalardan kurtulmak adına Türkiye'nin yaptığının cesur bir adım olduğunu kaydetti.

"Türk siyasi kararının özgürlüğü demek olan bu dönüşüm, oldukça karmaşık ve tehlikeli bir dönemeçten geçen İslam dünyasına yeniden bir ruh verme anlamına geliyor" diyen Ahmedi, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması İslam dünyasının yaşadığı karanlık bir geceye mum yakmak demektir" şeklinde konuştu.

Düzenlenen açılışa halkın yoğun ilgisine dikkati çeken Ahmedi, "Müslümanların bu arzulu bekleyişi ve ilgisi, bu tarihi karar için yapılmış gerçek bir referandumdur" ifadelerini kullandı.

- "Türkiye Cumhurbaşkanı kalplerimizi sevindirdi

Tanınmış blok yazarı Tesnim el-Kavvas da olayın İslami mirasa yeniden dönüş olduğunu, bununla gurur duyduklarını ifade etti.

Kararın, İslam ümmetinin hayırda olduğu ve hayırda yürümeye devam edeceği duygusu verdiğini dile getiren Kavvas, İslam'ın galip geleceğinin ve İslam dünyasını yok etmeyi hedefleyen tüm projelerin başarısız olacağının delili olduğunu söyledi.

Kavvas sözlerini "Türkiye Cumhurbaşkanı kalplerimizi sevindirdi, Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz" diyerek tamamladı.

ÜRDÜNLÜLER'DEN TÜRKİYE'YE AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİFİ TEBRİĞİ



Ürdünlüler, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışını, Türkiye'nin tüm zorluklara meydan okuyan gücünü yansıttığını belirterek, tebrik etti.

İhvan'ın siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi (İÇCP) Genel Sekreteri Murad el-Adayile, "Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması Türkiye'nin Batı'ya bağlılıktan kurtuluşunun ilanı anlamına geliyor" dedi.

Cuma namazına olan ilginin de bu ümmetin dinine ve ümmetine bağlı kalacağının delili olduğuna işaret eden Adayile, bunun dışında tüm çabaların başarısızlığa uğrayacağını söyledi.

Yermuk Üniversitesi'nden öğretim üyesi Vasfi eş-Şera da "Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilmesi Türk devletinin uluslararası siyasetteki gücünü ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Bunun ülkenin kötülüğünü dört gözle bekleyen herkese bir mesaj olduğunu belirten Şera, mesajın içeriğinde Türkiye'nin geçmiş yıllarda tüm zorlukları aştığının belirtildiğini kaydetti.

Öte yandan Ürdünlü parlamenter Tamir Bino, Arap dünyasından bazı seslerin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışına itirazlarını şaşkınlıkla karşıladığını söyledi.

Arap dünyasından gelen bazı tepkilerin gerekçelerini anlamadığını dile getiren Bino, bunun Türkiye'nin iç meselesi olduğunun altını çizdi.

Ürdün Parlamentosu Filistin Komisyonu Başkanı Yahya es-Saud "Ayasofya'nın namaza açılması, Mescid-i Aksa'nın yeniden bize dönüşüne dair bir ümit oluşturdu" dedi.

"Türkiye'nin adımı yasal bir haktır" diyen Saud, "Türkiye'de gerçekleşen durum, Müslümanların ve Arapların içinde bir ümit yarattı ki zulüm ve işgal ne kadar uzarsa uzasın Filistin ve Mescid-i Aksa geri dönecektir" şeklinde konuştu.

Ürdün'deki Alman Üniversitesi öğretim üyesi Bedr el-Madi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin camiye çevrilmesinin Türkiye'nin milli bir stratejisi olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Madi açıklamasında "Ayasofya'da namazların yeniden eda edilmesi yeni Türkiye'nin Avrupa ülkelerine göre aldığı pozisyonuna ilişkin bir mesajdır" ifadelerine yer verdi.

Ürdünlü mucit Salih Ubeydat ise "Ayasofya'da bugün namaz kılanların görüntüsü gönlümüzü serinletti, içimize neşe doldurdu." diyerek halk ve yönetim olarak Türkiye ile gurur duyduğunu aktardı.