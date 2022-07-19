Yeni cephe hazırlığı: Ukrayna gözünü güneye dikti

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 146. gününe girdi.

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle doğu cephesi olan Donetsk ve Luhansk (Donbass) bölgelerinde devam ediyor. Rus güçleri, topçu atışlarının desteğiyle Donbas'ta ilerleme kaydederek kritik kasabaları ele geçirdi. Savunma pozisyonunda direnişini sürdürse de ağır kayıp veren Kiev yönetimi ise gözünü güney cephesine dikti. Ukraynalı yetkililer, ülkenin güney kentlerinde yaşayan sivillere, başlatacakları saldırı öncesi yaşadıkları yerleri terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.

CNN'in haberine göre, Rus güçleri, olası Ukrayna taarruzuna karşı alarm konumuna geçerek güney kentlerine asker yığmaya başladı. Ukrayna'nın Herson ve Kırım'da yeni bir cephe açarak doğu cephelerindeki Rus baskısını hafifletmeyi amaçladığı düşünülüyor.

100 BİN BİRİM HAREKETE GEÇTİ

CNN'in haberine göre, Ukraynalı yetkililer, işgal altındaki Mariupol'de bulunan Rus zırhlılarının ülkenin güney kentlerine ilerlediğini bildirdi. Haberde, Ukrayna kuvvetlerinin Rusya tarafından işgal edilen Herson'a yönelik kısıtlı taarruzlar yürüttüğü belirtildi. Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petro Andriushenko, "Hafta sonu 100 birime kadar askeri teçhizattan oluşan büyük bir Rus konvoyu Zaporijya bölgesinden geçerek güney kesimlerine doğru ilerledi" ifadeleri ile gelişmeyi doğruladı.

GÜNEY KENTLERİNDE SAVUNMA POZİSYONU

Rus askerlerinin güney kasabalarında savunma pozisyonuna geçtiğine işaret eden Andriushenko, "Kamyonlarla sevk edilen çok sayıda Rus askeri, Mariupol'ün batısındaki iki ilçe olan Nikolske ve Manhush ilçelerinin köylerine yerleşti" dedi. Ayrıca Ukrayna istihbaratı, işgal altındaki Melitopol'de bulunan Rus güçlerinin, kıyı şehri olan Berdiansk'a geçerek konuşlandığını belirtti.

RUS DONANMASI KERÇ'TE KONUŞLANDI

Rusya açık kaynak istihbaratı (OSINT) verilerine göre, Odessa açıklarında bulunan Rus donanması, Karadeniz'deki pozisyonunu değiştirerek, Karadeniz ve Azak Denizi'ni birleştiren, iki yakasını Kırım ve Rusya'nın oluşturduğu Kerç Boğazı'na yöneldi. Donanmanın bu bölgede olası saldırılara karşı devriye attığı kaydedilirken, Amiral Grigorovich sınıfı fırkateynlerin Kırım kıyılarına konuşlandığı belirtildi. Stratejik Kerç Köprüsü'nün Ukrayna donanma ve hava kuvvetleri tarafından hedef alınması halinde, Rusya'nın Kırım'ı savunmasının tehlikeye girebileceği öngörülüyor.

'KIYAMET OLUR' TEHDİDİ

Öte yandan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Kırım'a bir saldırı olması durumunda, Ukrayna'yı kıyametin beklediği tehdidinde bulundu. Medvedev'in uyarısı, Ukrayna askeri istihbarat yetkilisi Vadym Skibitskyi'nin Kırım ve Karadeniz'deki Ukrayna topraklarına saldırı düzenlenebileceği açıklamasının ardından geldi. Uzmanlar, Kiev yönetiminin güney bölgelerinde saldırıları yoğunlaştırabileceği kanaatinde.

İşgal altındaki Herson ve Kırım'da yeni cephe açma arayışında olan Ukrayna güçlerinin, bu yolla tüm gücünü doğu cephelerine kanalize eden Rusya'nın Donbas'taki baskısını kırabileceği düşünülüyor.