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Dünya

''Yeni kanıtlar'' sunacaktı: Trump hile iddialarına ilişkin basın toplantısını iptal etti

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde 2020 başkanlık seçimlerinde 'hile yapıldığına' ilişkin iddiasıyla alakalı 'yeni kanıtlar' sunmak için pazartesi düzenlemeyi planladığı basın toplantısını iptal etti.

AA19 Ağustos 2023 Cumartesi 01:20 - Güncelleme:
''Yeni kanıtlar'' sunacaktı: Trump hile iddialarına ilişkin basın toplantısını iptal etti
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Trump, konuya ilişkin sosyal medya sitesinden yaptığı paylaşımda, avukatının tavsiyesi üzerine basın toplantısını iptal etme kararı aldığını belirtti.

Donald Trump, kendi sosyal medya platformu TruthSocial'da 15 Ağustos'ta konuya ilişkin paylaşım yapmıştı.

Georgia eyaletinde 2020'deki başkanlık seçimlerinde yapıldığını öne sürdüğü sahtekarlığa ilişkin "büyük, karmaşık, detaylı ama çürütülemez bir raporu" pazartesi New Jersey'de düzenleyeceği basın toplantısında duyuracağını açıklayan Trump, "Bu şüpheleri ortadan kaldıran rapordan yola çıkarak bana ve diğerlerine isnat edilen tüm suçlamalar düşürülmeli." yorumunda bulunmuştu.

Trump, rapor sayesinde suçsuzluğunun tamamen ortaya çıkacağını savunmuştu.

TRUMP'A AÇILAN SON DAVA

Georgia'nın Atlanta kentinde "eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi" iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından Trump'a yeni suçlamalar isnat edilen iddianame, 14 Ağustos'ta kamuoyuna açıklanmıştı.

98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede Trump'a aralarında "bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik", "yalan beyanda bulunmak için komplo kurma" ve "eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme" başlıklarının da bulunduğu 13 suç isnat edilmişti.

Trump'ın yanı sıra aralarında eski avukatları Rudy Giuliani ve John Eastman ile eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un da bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltilmişti.

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