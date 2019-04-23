Yeni patlamalara karşı Sri Lanka’da OHAL

Sri Lanka’da aralarında kilise ve otellerin yer aldığı sekiz ayrı noktada gerçekleştirilen bombalı terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 290’a yükseldi. Ölenler arasında en az 37 yabancı uyruklu insanın bulunduğu aktarılırken, yaralananların sayısının 500’den fazla olduğu belirtildi. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkede güvenlik yetkilileri hız kesmeden saldırıların faillerine yönelik operasyon başlattı. Sri Lanka polisi sözcüsü Ruwan Gunasekara, saldırılarla ilişkili olduğu düşünülen 24 şüphelinin gözaltına alındığını ve sorgulamaların başladığını duyurdu.

87 YENİ BOMBA DÜZENEĞİ BULUNDU

Hücre evlerine yapılan baskında 3 polisin hayatını kaybettiği bildirilirken, 3’ü kilise 3’ü de otel olmak üzere toplam 6 saldırıyı 7 intihar bombacısının gerçekleştirdiğinin belirlendi. Shangri-La Oteli’ne yönelik saldırıyı gerçekleştiren kişinin Insan Seelavan olduğu ifade edilirken, ülke çapında yapılan aramalar sırasında Fort Otobüs Terminali’nde 87 adet patlayıcı bulunduğu duyuruldu. Colombo’daki saldırılardan etkilenen St. Anthony Tapınağı yakınlarında bir kamyonete yerleştirilmiş patlayıcı, bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışılırken infilak ettİ. Sri Lankalı güvenlik güçleri patlamada ölen veya yaralanan olmadığını dile getirdi. Yeni patlamalara karşı harekete geçen Sri Lanka hükümeti ülkede güvenliğin sağlanabilmesi adına OHAL ilan etti. Başkan Sirisena da teröristlerin yakalanması için diğer ülkelerden yardım istediklerini duyurdu.

Amerika’dan saldırı uyarısı

Beyaz Saray, Sekiz ayrı bombalı terör saldırısıyla sarsılan Sri Lanka’da yeni saldırıların olabileceğine yönelik uyarıda bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Sri Lanka’da terör tehlikesinin devam ettiği vurgulanarak, Amerikan vatandaşlarının ülkeyi terk etmesi istendi. Açıklamada, Sri Lanka’ya gitmeyi planlayan vatandaşlar uyarılırken, teröristlerin turistik mekanları, alışveriş merkezlerini, seyahat noktalarını, otelleri, havaalanlarını hedef alabilecekleri kaydedildi.

‘Her yer kan kokuyordu’