Yeni patlamalara karşı Sri Lanka’da OHAL
Sri Lanka’da aralarında kilise ve otellerin olduğu 8 noktada gerçekleşen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 290’a çıktı. Ülke çapında başlatılan operasyonlarda 87 bomba bulunurken, yeni saldırılara karşı OHAL ilan edildi.
Sri Lanka’da aralarında kilise ve otellerin yer aldığı sekiz ayrı noktada gerçekleştirilen bombalı terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 290’a yükseldi. Ölenler arasında en az 37 yabancı uyruklu insanın bulunduğu aktarılırken, yaralananların sayısının 500’den fazla olduğu belirtildi. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkede güvenlik yetkilileri hız kesmeden saldırıların faillerine yönelik operasyon başlattı. Sri Lanka polisi sözcüsü Ruwan Gunasekara, saldırılarla ilişkili olduğu düşünülen 24 şüphelinin gözaltına alındığını ve sorgulamaların başladığını duyurdu.
87 YENİ BOMBA DÜZENEĞİ BULUNDU
Hücre evlerine yapılan baskında 3 polisin hayatını kaybettiği bildirilirken, 3’ü kilise 3’ü de otel olmak üzere toplam 6 saldırıyı 7 intihar bombacısının gerçekleştirdiğinin belirlendi. Shangri-La Oteli’ne yönelik saldırıyı gerçekleştiren kişinin Insan Seelavan olduğu ifade edilirken, ülke çapında yapılan aramalar sırasında Fort Otobüs Terminali’nde 87 adet patlayıcı bulunduğu duyuruldu. Colombo’daki saldırılardan etkilenen St. Anthony Tapınağı yakınlarında bir kamyonete yerleştirilmiş patlayıcı, bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışılırken infilak ettİ. Sri Lankalı güvenlik güçleri patlamada ölen veya yaralanan olmadığını dile getirdi. Yeni patlamalara karşı harekete geçen Sri Lanka hükümeti ülkede güvenliğin sağlanabilmesi adına OHAL ilan etti. Başkan Sirisena da teröristlerin yakalanması için diğer ülkelerden yardım istediklerini duyurdu.
Amerika’dan saldırı uyarısı
Beyaz Saray, Sekiz ayrı bombalı terör saldırısıyla sarsılan Sri Lanka’da yeni saldırıların olabileceğine yönelik uyarıda bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Sri Lanka’da terör tehlikesinin devam ettiği vurgulanarak, Amerikan vatandaşlarının ülkeyi terk etmesi istendi. Açıklamada, Sri Lanka’ya gitmeyi planlayan vatandaşlar uyarılırken, teröristlerin turistik mekanları, alışveriş merkezlerini, seyahat noktalarını, otelleri, havaalanlarını hedef alabilecekleri kaydedildi.
‘Her yer kan kokuyordu’
Sri Lanka’da 290 kişinin ölümüne yol açan saldırıların ardından görgü tanıklarının ifadeleri katliamın boyutunu ortaya koydu. Bombalı saldırıların hedefindeki Shangri-La otelinden canlı olarak kurtulan Kieran Arasaratnam, İngiliz BBC’ye yaptığı açıklamada, “Her yer kan kokuyordu. Herkes panik halindeydi. Tam bir kaos yaşanıyordu” dedi. St Sebastian kilisesine gidip kalabalığı görünce geri dönerek katliamdan kıl payı kurtulan Dilip Fernando ise saldırganı gördüğünü söyledi ve “Masum yüzlü ve çok sakindi” diye konuştu.
ULUSLARARASI TERÖR ŞEBEKESİ YARDIM ETTİ
Saldırıları henüz üstlenen olmazken, Sri Lanka hükümeti bombalamanın ardında Ulusal Tevhid Cemaati (NTJ) örgütünün olduğunu ifade etti. Olağanüstü kabine toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Hükümet Sözcüsü Rajitha Senaratne, saldırının yerel bir terör örgütü olan NTJ tarafından yapıldığını düşündüklerini, ancak örgütün yurt dışı bağlantıları olmadan bu büyüklükte bir saldırı planlamayacaklarını söyledi. Sözcü, “Şu anda örgüte ve örgütün diğer bağlantılarına yurtdışından gelen yardımları, bu örgütün canlı bombaları nasıl yetiştirdiklerini ve bombaları nasıl yaptıklarını araştırıyoruz” dedi. BaşkanlıK Ofisi’nden yapılan açıklamada ise “İstihbarat raporları, eylemi gerçekleştiren yerel militanların arkasında uluslararası terör şebekelerin varlığına işaret etmektedir” denildi.
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