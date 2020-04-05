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Dünya

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Kovid-19 önlemlerine uymayanlara ''aptal'' dedi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının engellenmesi için ülkesinde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanları 'aptallar' olarak niteledi.

AA05 Nisan 2020 Pazar 09:32 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 09:38
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 Başbakan Ardern, Yeni Zelanda Sağlık Şefi Dr. Ashley Bloomfield iledüzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'a karşı verdikleri mücadeleyi anlattı.

Kısmi sokağa çıkma yasağına uyanlarla gurur duyduğunu söyleyen Ardern, ancak bazı kişilerin hala kuralları ihlal ettiğini vurguladı.

Ardern, kurallara uymayanlara tepki göstererek "(Kuralları ihlal edenler) bazılarını da en kibar tabirle aptal olarak niteleyebilirim." dedi.

Bunlardan birisinin de Christchurch kentindeki bir süpermarkette insanların üzerine kasten öksüren kişi olduğunu belirten Ardern, "Onu bu tanıma dahil ediyorum." diye konuştu.

- VİRÜSTEN BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dr. Bloomfield de ülkede virüs yüzünden bir kişinin hayatını kaybettiğini, 1039 vaka bulunduğunu ve 156 kişinin iyileştiğini açıkladı.

Aldıkları önlemler sayesinde benzer konumdaki ülkelere göre daha iyi durumda olduklarını dile getiren Ardern, "Vaka ve ölüm oranımız diğer ülkelerinçok altında. Evet, bizim zaman avantajımız vardı çünkü uzak olmamız, sınırları erken kapatmamız ve sokağa çıkma yasağı önlemlerimiz etkili oldu. Zor olanı erken uygulamak bizim yararımıza oldu." ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda’da 25 Mart’tan bu yana zorunlu haller dışında sokağa çıkma uygulanıyor.     

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