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Yeni Zelanda'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda'nın Raoul Adası yakınlarında 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Yeni Zelanda'ya bağlı Raoul Adası'nın 180 km güneydoğusunda 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
 
Yerel saatle 19:01'de meydana gelen deprem yerin 10 km altında gerçekleşti.
 
Depremin can ya da mal kaybına yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.

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