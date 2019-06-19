Yeni Zelanda'da 6.8 büyüklüğünde deprem
Yeni Zelanda'nın Raoul Adası yakınlarında 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Yeni Zelanda'ya bağlı Raoul Adası'nın 180 km güneydoğusunda 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerel saatle 19:01'de meydana gelen deprem yerin 10 km altında gerçekleşti.
Depremin can ya da mal kaybına yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.
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