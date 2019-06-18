29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8377
  • 6,5372
  • 253.265
  • 93.666
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Yeni Zelanda'daki terör saldırılarının videosunu paylaşan kişiye 21 ay hapis

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerinde 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili videoyu internet üzerinden paylaşan kişi 21 ay hapis cezasına çarptırıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CNN'in haberine göre, avukatı Anselm Williams, 44 yaşındaki Philip Neville Arps'ın, kendisine yöneltilen sakıncalı materyal dağıtma suçlamalarını kabul ettiğini ve Christchurch Bölge Mahkemesi tarafından 21 ay hapse mahkum edildiğini kaydetti.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre Arps, 15 Mart'ta terörist Brenton Tarrant'ın canlı yayınladığı görüntülerin kopyalarını terör saldırılarının hemen ardından yaklaşık 30 kişiye gönderdi.

Haberde, Yargıç Stephen O'Driscoll'un duruşmada Arps'a video hakkındaki görüşünü sorması üzerine "müthiş" ifadesini kullandığı bildirildi.

Yargıç O'Driscoll, Arps'ın, görüntüleri paylaşarak "toplu katliamı övdüğünü ve teşvik ettiğini", bunu yaparken de Müslüman topluma karşı pişmanlık duymadığını söyledi.

Yeni Zelanda'nın film ve edebiyat eserlerini sınıflandıran ofisi, Christchurch'deki iki camiye yönelik terör saldırılarına ilişkin görüntüleri sakıncalı olarak nitelendirmiş ve bunları bulundurmanın veya yaymanın suç teşkil ettiğini açıklamıştı.

Ülke yasalarına göre, sakıncalı materyali yaymaya 14 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019’da terörist Brenton Tarrant tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 51 kişi hayatını kaybetmiş, 49 kişi yaralanmıştı. Saldırıda 3 Türk vatandaşı yaralanmış, ağır yaralanan Zekeriya Tuyan, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde 48 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Yeni Zelanda emniyetinden geçen ay yapılan açıklamada, Tarrant'ın, cinayet, silahlı saldırı ve yaralama suçlarına ek olarak, 2002 yılında kabul edilen Terörizmi Önleme Yasası kapsamında "terör eyleminde bulunmak" suçlamasıyla yargılanacağı belirtilmişti.

Tarrant, terör suçlamasından hüküm giymesi halinde ömür boyu hapisle cezalandırılacak.

Dakikalarca dans eden yılanlar kendilerini izleyenleri hayran bıraktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Mısır’dan TRT’ye Mursi sansürü

Mısır’dan TRT’ye Mursi sansürü

TSK'dan hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi

TSK'dan hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi

Terör örgütüne darbe! Turuncu kategorideydi, etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne darbe! Turuncu kategorideydi, etkisiz hale getirildi

ABD'nin PKK/YPG ile ilişkisi bir kez daha ortaya çıktı

ABD'nin PKK/YPG ile ilişkisi bir kez daha ortaya çıktı

'Neden gizlediniz? Cevap bekliyorum'

'Neden gizlediniz? Cevap bekliyorum'

Bir zamanların dev şirketiydi... Şaşkına çeviren görüntü

Bir zamanların dev şirketiydi... Şaşkına çeviren görüntü

Son sinyal uçurumdan geldi... Babanın haykırışları yürek dağladı

Son sinyal uçurumdan geldi... Babanın haykırışları yürek dağladı

Milli gururumuz Atak'tan Avrupa semalarında gövde gösterisi

Milli gururumuz Atak'tan Avrupa semalarında gövde gösterisi
 

POPÜLER HABERLER

Tehlikeli yakınlaşma! Su-27´ler ABD B-52´lerini böyle yakaladı

Tehlikeli yakınlaşma! Su-27´ler ABD B-52´lerini böyle yakaladı

Çernobil Nükleer Santrali'nin eski müdürü: Dizi gerçekleri saptırıyor!

Çernobil Nükleer Santrali'nin eski müdürü: Dizi gerçekleri saptırıyor!

Milli gururumuz Atak'tan, Avrupa semalarında gövde gösterisi

Milli gururumuz Atak'tan, Avrupa semalarında gövde gösterisi

Dolunay hayran bıraktı...

Dolunay hayran bıraktı...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA