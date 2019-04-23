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Yeni Zelanda’dan terör mağdurlarına kalıcı vize verilecek

Christchurch’teki camilere düzenlenen ve 50 Müslüman'ın şehit olmasıyla sonuçlanan terör saldırısından kurtulanlar için yeni bir düzenleme yapu veya şehit olanların yakın akrabaları kalıcı vizeye başvurabilecek

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Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırılarından kendileri veya yakın akrabalarından biri doğrudan etkilenenlerin ülkede oturma iznine imkan sağlayan kalıcı vizeye başvurabileceği bildirildi.

Yeni Zelanda Göçmenlik Birimi, geçen ay cuma namazı sırasında yapılan terör saldırısında Nur ve Linwood camilerinde kendisi veya yakın akrabalarından biri bulunanlara kalıcı ikamet sağlamak amacıyla özel bir vize kategorisi oluşturulduğunu duyurdu.

Birimin resmi sayfasından detayları paylaşılan yeni vize türüne, Christchurch'teki terör saldırılarından doğrudan etkilenen kişiler ve aileleri ülkede kalıcı ikamet için başvurabilecek.

Yarından itibaren başvurulara açılacak vize türünün, şu anda geçici ve yerleşik vize alan bu kişilerin Yeni Zelanda'ya göç statülerinin kesinleştirilmesine yönelik olduğu belirtildi.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi hayatını kaybetmiş, 3’ü Türk vatandaşı 50 kişi de yaralanmıştı. 

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