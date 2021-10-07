Yerel gazeteci 20 yıllık işgali böyle anlattı: Bizim uğrumuza değil, kendi çıkarları için...

star.com.tr 7 Ekim 2021 Perşembe 12:12 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 12:12

ABD'nin 11 Eylül saldırıları sonucunda El Kaide'yi ortadan kaldırmak ve Usame bin Ladin'i yakalamak için Afganistan'ı işgal etti ve bu işgal 20 yıl sürdü. İşgalin başlangıcında henüz çocuk olan ve bugün gazeteci olan bir Afgan, işgal süreci ve ABD'nin ülkede sözde değişim ve demokrasiyi koruma adına yaptıklarını anlattı.



Yerel bir gazeteci olan Abasin, ABD'nin gelişinden 20 yıl sonra yolsuzlukların devam ettiğini ve ABD'nin gerekçesi olan radikalizmin asla azalmadığını söylüyor:

Abasin, işgalin ilk günlerini şöyle anlatıyor:

"O zamanlar 7. sınıftaydım ama ağır bombardımanı hatırlıyorum. Panik halindeydik ve babam bizi Kabil'in doğusunda bulunan Lahman vilayetine götürdü. Durum daha istikrarlı hale gelene kadar orada birkaç ay kaldık. Başkente döndüğümüzde yeni bir dönemin başladığını fark ettim"

Taliban rejiminin devrilmesinden kısa bir süre sonra Afganistan'da, Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'nin liderliğinde Batı yanlısı bir hükümet kuruldu.

Washington, sözde Afganistan'da güvenliği sağlamak için milyarlarca dolar akıttı. Medya, tarım, insan hakları ve özgürlükler alanlarında ekonomik reformlar için bastırıyorlardı.

Abasin, Amerikalıların durumu iyileştirmek istediğini düşündüğünü, ama günün sonunda, aslında pek bir şeyin değişmediğini söylüyor.

SAVAŞ LORDLARINA, UYUŞTURUCU KAÇAKÇILARINA GÖZ YUMDU

Afganistan'ın kanayan yaralarından biri olan yolsuzluk, ABD'nin kurduğu hükümette ayyuka çıktı. Raporlara göre Washington, savaş lordları, uyuşturucu kaçakçıları ve silah tüccarları gibi ülkenin en kötü suçlularına yalnızca ABD'nin müttefikleri oldukları için hoşgörü göstererek soruna göz yumdu.

ABD, 20 yıl süren savaşta 2 bin 448 Amerikan askerini kaybederken, ABD için çalışan ve hayatını kaybeden Afganların sayısı da 3 bin 846 olarak kayıtlara geçti.

Savaştan en fazla etkilenenler ise Afgan siviller oldu ve 47 bin 245 Afgan savaşta hayatını kaybetti.

Abbasin, "ABD güvenliğe milyarlarca dolar akıttı ama bunu Afganistan uğruna yapmadı. Kendi ulusal çıkarları için yaptı.' diyor.

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