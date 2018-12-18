Yerleşimciler Filistin’de savaş istiyor Terör devleti İsrail’in BM tarafından yasa dışı olduğunu teyit ettiği Yahudi yerleşim birimleri, Batı Şeria’da Filistin’i savaşa çekmek provokatif eylemlerinin dozunu artırdı.