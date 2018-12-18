Yerleşimciler Filistin’de savaş istiyor
Terör devleti İsrail’in BM tarafından yasa dışı olduğunu teyit ettiği Yahudi yerleşim birimleri, Batı Şeria’da Filistin’i savaşa çekmek provokatif eylemlerinin dozunu artırdı.
Bölgede geçen hafta halka saldırıp Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a suikast çağrısı yapan işgalci Yahudi yerleşimciler, dün de Batı Şeria’da bir Arap mahallesini bastı. Olaylar üzerine bölgeye operasyon düzenleyen işgalci İsrail askerleriyse, ‘terör eylemlerine karıştıkları’ iddiasıyla 24 Filistinliyi gözaltına aldı.
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