İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2023 Çarşamba / 30 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0684
  • EURO
    29,509
  • ALTIN
    1650.25
  • BIST100
    7662.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yeşil Burun Adaları açıklarında göçmen teknesi alabora oldu! Onlarca ölü...
Dünya

Yeşil Burun Adaları açıklarında göçmen teknesi alabora oldu! Onlarca ölü...

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yeşil Burun Adaları açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu 63 kişinin öldüğüne inanıldığını açıkladı.

IHA16 Ağustos 2023 Çarşamba 21:44 - Güncelleme:
Yeşil Burun Adaları açıklarında göçmen teknesi alabora oldu! Onlarca ölü...
ABONE OL

Atlas Okyanusu'nda yer alan Afrika ülkesi Yeşil Burun Adaları açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu tekne alabora oldu. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Safa Msehli yaptığı açıklamada, tekne bulunan 63 göçmenin hayatını kaybettiğine inanıldığını belirterek, 12 ila 16 yaş aralığında 4 çocuğun da aralarında bulunduğu toplam 38 göçmenin kazadan sağ kurtulduğunu ifade etti. IOM tarafından yapılan açıklamada, söz konusu teknenin geçtiğimiz ay Senegal'den yola çıktığı ifade edildi.

İSPANYOL BALIKÇILAR TEKNEYİ TESPİT ETTİ

Polis tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz pazartesi günü Sal Adası'ndan yaklaşık 320 kilometre uzakta bir İspanyol balıkçı teknesi tarafından tespit edilmesinin ardından Yeşil Burun Adaları yetkililerini alarma geçirdiğini açıkladı.

AİLELER GÖÇMEN YARDIM GRUBU İLE TEMASA GEÇTİ

İspanya merkezli göçmen yardım grubu Walking Borders, teknenin 10 Temmuz'da 100'den fazla düzensiz göçmenle Senegal'den ayrılan, pirogue adı verilen büyük bir balıkçı teknesi olduğunu söyledi. Grubun kurucusu Helena Maleno Garzn, Senegal'in başkent Dakar'ın 145 kilometre kuzeyindeki bir sahil kasabası olan Fass Boye'deki ailelerin, teknede bulunan sevdiklerinden 10 gün boyunca haber alamayınca 20 Temmuz'da Walking Borders ile temasa geçtiğini aktardı.

Yeşil Burun Adaları, Avrupa Birliği'ne açılan bir kapı olan İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na giden deniz göç yolu üzerinde yer alıyor. Yoksulluktan ve savaştan kaçan binlerce mülteci ve göçmen, her yıl bu tehlikeli yolculuğa çıkmak için hayatlarını riske atıyor.

  • Yeşil Burun Adaları
  • Uluslararası Göç Örgütü
  • tekne

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.