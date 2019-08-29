Yetersiz İngilizce Suudi iş adamına 2 uçak aldırdı

SUUDI Arabistanlı bir iş adamı, dil bilmemesinin bedelini yüzlerbir hatayla ödedi. Adı ce milyon dolarlık açıklanmayan ancak enerji sektöründe faaliyet gösterdiği belirtilen iş adamı, havacılık tutkusuyla bilinen oğlunun doğum günü için ‘küçük çapta’ uçak modellerine bakmaya başladı. Airbus ile iletişime geçen iş adamının çok da iyi olmayan İngilizcesi sipariş sürecinde sorunlar yarattı. Aylar sonra Airbus’un uçakların teslimata hazır olduğunu söylemesiyle yaşanan yanlışlık ortaya çıktı.

KUZENİNE HEDİYE ETTİ

Şirket, iş adamına 365 milyon dolar değerinde A350-1000s model iki uçağı teslim alabileceğini bildirdi. Fatura önüne geldiğinde bile hatanın farkına varmadığını kaydeden alıcı, “Tüm o para birimi konuşmalarında kaybolmuştum. Miktarın biraz yüksek olduğunu düşündüm ama mantıklı buldum” dedi. İş adamının ‘hesapta olmayan ikinci uçağı kuzenine hediye ettiği belirtildi.