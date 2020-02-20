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Dünya

SMO'dan sivil halka YPG uyarısı! ''Yıkmaya gelmedik, hakkımızı almaya geldik''

Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejimin ele geçirdiği bölgelere Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tankları ve komandolarla geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Operasyona Suriye Milli Ordusu da destek veriyor. Suriye Milli Ordusu, Halep kırsalında PKK/YPG'lı teröristlerin işgal ettiği bölgelere de uyarı broşürleri bıraktı. Bırakılan broşürlerde 'PKK kontrolü altında yaşayan siviller, bu örgütün merkezlerinden uzak durun. Evlerinizde kalın. Biz yıkmaya gelmedik, gasbedilen hakkımızı almaya geldik.' ifadeleri yer aldı.

20 Şubat 2020 Perşembe23:08 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 23:13

Katil Esad rejimi ve yabancı terörist gruplar ile askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar arasında, İdlib'in güney ve doğusu ile Halep'in batı kırsalında bir aydan bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyordu.

Türkiye'nin de gece gündüz takviye gönderdiği bölgede Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından, İdlib'in gündeyinde operasyonlar başladı.

SMO, SERAKİB VE NEYRAB KÖYÜNE GİRDİ

SMO, rejim güçlerinin İdlib'in güneyinde ele geçirdiği yerleşimleri geri almak için başlattıkları operasyonda, Serakib ilçesinin kuzeybatısında yer alan Neyrab köyüne girdi.

NEYRAB BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALINDI

SMO askerlerinin, Neyrab köyünü büyük oranda kontrol altına aldığı bildirildi.

SMO'DAN HALKA UYARI

Sabah'ın haberine göre, Suriye Milli Ordusu, Halep kırsalında PKK/YPG'lı teröristlerin işgal ettiği bölgelere de uyarı broşürleri bıraktı.

Bırakılan broşürlerde "PKK kontrolü altında yaşayan siviller, bu örgütün merkezlerinden uzak durun. Evlerinizde kalın. Biz yıkmaya gelmedik, gasbedilen hakkımızı almaya geldik." ifadeleri yer aldı.

TSK, rejim hedeflerini böyle vurdu

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