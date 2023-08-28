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Dünya

Yılın ilk 7 ayında Özbekistan 3 milyon 680 bin turist ağırladı

Özbekistan'ı yılın 7 ayında 3 milyon 680 bin turist ziyaret etti.

AA28 Ağustos 2023 Pazartesi 09:44 - Güncelleme:
Yılın ilk 7 ayında Özbekistan 3 milyon 680 bin turist ağırladı
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Özbekistan Devlet İstatistik Ajansından yapılan açıklamaya göre, Ocak-Temmuz 2023'te yurt dışından ülkeye 3 milyon 680 bin turist geldi.

Ülkeye en çok 1 milyon 151 bin 400 kişiyle Tacikistanlı turistler ziyarette bulundu. Tacikistan'ı 912 bin 800 kişiyle Kırgızistan, 879 bin kişiyle Kazakistan, 417 bin 400 kişiyle Rusya, 58 bin kişiyle Türkiye, 20 bin 200 kişiyle Güney Kore, 20 bin kişiyle Hindistan, 17 bin 700 kişiyle Çin ve 14 bin 100 kişiyle Almanya takip etti.

Kovid-19 salgını öncesi 2019'da 6 milyon 748 bin turistin ziyaret ettiği Özbekistan'a bu yıl gelecek turist sayısının pandemi öncesi rakamlara ulaşması hedefleniyor.

2020'de ülkeye gelen turist sayısı Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1 milyon 500 bin olmuştu. 2021'de Özbekistan'ı 1 milyon 800 bin turist ziyaret etmiş, 2022'de ülkeye gelen turistlerin sayısı önceki yıla kıyasla 2,8 kat artışla 5 milyon 200 bine ulaşmıştı.

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