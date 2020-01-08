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Dünya

İran'dan ''yolcu uçağı füzeyle düşürüldü'' iddiasına yalanlama

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Kasım Biniyaz, Tahran'da düşen yolcu uçağının 'füzeyle vurulduğu' iddiasını yalanladı.

AA08.01.2020  10:31 - Güncelleme: 08.01.2020  10:39

Biniyaz, İran resmi haber ajansı IRNA'da yer alan açıklamasında, Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının motorda çıkan yangın nedeniyle düştüğünü söyledi.

Uçağın füze saldırısı sonucu düştüğü yönündeki iddiaları yalanlayan Biniyaz, "Uçak, füzeyle vurulmuş olsaydı havada patlardı ancak kaza motorun ateş alması ve pilotun kontrolü sağlamada başarısız olması nedeniyle yaşandı." ifadelerini kullandı.

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, uçaktakilerden 147 kişinin İran vatandaşı, diğerlerinin ise başka ülke vatandaşı olduğunu söyledi.

Tahran Kriz Yönetimi Müdürü Mansur Derecati de uçağın kara kutusunun bulunduğunu ve güvenlik güçlerine teslim edildiğini belirtti.

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