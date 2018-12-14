Yolcu uçağı unutulan kalp nedeniyle kalkış noktasına döndü
ABD'de iç hat seferini yapan yolcu uçağı, nakil için gönderilen insan kalbinin kargo bölümünde unutulması nedeniyle kalkış noktasına döndü.
- AA
BBC'nin haberine göre, Dallas'a gitmek üzere havalanan Southwest Havayollarına ait uçak, nakil için gönderilen insan kalbinin kargo bölümünde unutulması üzerine Seattle'a dönüş yapmak zorunda kaldı.
Southwest Havayolları, herhangi bir nakilde kullanılmak üzere California'dan Seattle'a gönderilen organın Seattle'da indirilmediğinin, uçak Dallas seferini yarılamışken fark edildiğini açıkladı.
Hafta sonu yaşanan olayın detayları basına bugün yansırken, yolcuların unutulan kalp için geri döndüklerini öğrendiklerinde hayrete düştüğü belirtildi.
Seattle Times gazetesi, kalbin Seattle'a geri getirildikten sonra bir bağış merkezine gönderildiğini yazdı.
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