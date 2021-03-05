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Dünya

YouTube'dan Trump açıklaması

Eski Başkan Donald Trump ile ilgili YouTube'tan açıklama geldi. YouTube'un CEO'su Susan Wojcicki, ‘şiddet tehdidi' azalırsa platformun Trump'ın yasağını kaldırabileceğini söyledi.

DHA05 Mart 2021 Cuma 11:39 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 11:39
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ABD'de 6 Ocak kanlı Kongre baskınında eski Başkan Donald Trump'a karşı yürütülen sosyal medya boykotunda yeni gelişme yaşandı. Sosyal medya platformu YouTube'un CEO'su Susan Wojcicki, Trump'a uygulanan yasak ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Şu anda durduğumuz yerde, hala yüksek şiddet riskinin olduğu oldukça açık. Şiddet tehdidi azalırsa platform Trump'ın yasağını kaldırabilir" dedi.

SOSYAL MEDYA YASAKLARI

ABD'de kongre baskını sonrası eski Başkan Donald Trump'ın Twitter ve Facebook hesaplarından sonra Youtube hesabı da askıya alınmıştı. Youtube'ta 2 milyonu aşkın abonesi olan Trump yedi gün boyunca yeni bir video yükleyememiş ve canlı yayın yapamamıştı.

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