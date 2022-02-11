YPG/PKK-Esed rejimi çekişmesi Haseke'deki Fırat Üniversitesi'nde eğitimi sekteye uğrattı

AA 11 Şubat 2022 Cuma 14:05 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 14:06

Terör örgütü DEAŞ'ın Haseke'de yer alan Guveyran Mahallesi'ndeki Sanayi Hapishanesi'ne 20 Ocak'ta bombalı araçla saldırı düzenlemesinin ardından çıkan çatışmaların son bulmasına rağmen aynı mahalledeki Fırat Üniversitesi'nde henüz eğitim verilemiyor.

Guveyran Mahallesi'nde Esed rejimine bağlı Fırat Üniversitesinin İktisat Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Teknik Enstitüsü binaları yer alıyor.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, çatışmalardan sonra güvenlik bahanesiyle fakülte ve enstitü binalarına giren YPG/PKK'lı teröristler henüz çekilmedi.

Eğitim binalarına yerleşen YPG/PKK'lı teröristlerin çekilmesini isteyen üniversite yönetimi ise bölgede bu ay yapılacak tüm sınavların ertelendiğini açıkladı.

Kaynaklara göre, Esed rejimi, YPG/PKK'nın eğitim binalarından çıkmamasını bahane ederek, son çatışmalarda zarar gören söz konusu bölümlerin binalarını Deyrizor'da kontrolündeki bölgelere taşımayı amaçlıyor.

Rejimin bu planı hayata geçirmesi halinde ise Haseke'de yaşayan binlerce öğrenci daha da mağdur olacak.

- HASEKE'DEKİ SON ÇATIŞMALAR



DEAŞ bağlantılı oldukları tahmin edilen silahlı bir grup 20 Ocak'ta Haseke'nin güneyinde sadece DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu Sanayi Hapishanesi'ne bombalı araçla saldırı düzenlemişti.

YPG/PKK'lı teröristler gibi davranan silahlı grup, hapishane duvarını yıkarak içeri girmiş ve bu sırada onlarca DEAŞ üyesi kaçmıştı.

Firar eden bazı DEAŞ'lılar, fakülte binalarına gizlenerek YPG/PKK'lı teröristlerle şiddetli çatışmalara girmişti. Bu sırada fakülte binaları büyük zarar görmüştü.

Terör örgütü YPG/PKK, isyanı bastırmak ve saldırıyı püskürtmek için hapishanenin çevresine destek göndermişti.

YPG/PKK tarafından liseden cezaevine dönüştürülen Sanayi Hapishanesi'nde onlarca ülkeden binlerce DEAŞ'lı bulunuyor.