22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9492
  • 6,6304
  • 244.131
  • 95.460
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

YPG/PKK sol terör örgütlerinin de hamisi oldu

Suriye'nin yaklaşık üçte birini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, saflarından barındırdığı yabancı teröristler arasında sol terör örgütlerini de korumasında tutuyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suriye'nin kuzeyinde ülke topraklarının yaklaşık üçte birini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, saflarında farklı ülkelerden çok sayıda yabancı terörist savaştırıyor.

AA'nın yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Türkiye'de örgütlenen MLKP, DKP, TİKKO ve TKHP/C de YPG/PKK saflarında yer alıyor.

Söz konusu örgütlerin saflarındaki Türk vatandaşları, Türkiye'nin terör listesinde bulunuyor.

- MKLP

Kaynaklar, yasa dışı silahlı sol örgüt MKLP'nin, Suriye’deki 80 civarında üyesinin YPG/PKK saflarında savaştığını ifade ediyor.

MLKP bünyesinde çok sayıda Türkiye vatandaşı ve yabancı uyruklu şahıs, YPG/PKK ile ABD tarafından silahlandırılıyor.

1994 yılında kurulan MLKP, Türkiye'de kentsel alanlarda silahlı ve bombalı eylemler gerçekleştirmişti.

- DKP

Temeli 1980 öncesinde atılan TKKÖ'ye dayanan örgütün, Suriye'de 110 civarında üyesi silahlı şekilde YPG/PKK ile hareket ediyor.

DKP kurucularından Ulaş Bayraktaroğlu, Mayıs 2017'de, üyelerinden Gökhan Taşyakan ise Eylül 2017’de Rakka'da öldürülmüştü.

Örgütün öldürülen isimlerinden Bayraktaroğlu, Gezi eylemleri sırasında emniyet mensuplarına karşı silahlı eylemler düzenlemişti.

Kaynaklar, Afrin’de geçen sene başlayan Zeytin Dalı Harekatı sırasında öldürülen teröristlerden Görkem Tuğal ve Hüseyin Cem Özdemir'in de DKP üyesi olduğuna dikkati çekti.

Örgütün Suriye'de 30 civarındaki üyesi YPG/PKK'nın hamiliğinde faaliyet gösteriyor.

- TKHP/C

1970'li yıllarda Mahir Çayan tarafından kurulan örgüte atıfla THKP/C adını kullanan oluşum, etnik kökenli bir strateji izliyor.

Türkiye ve Suriye’de Türkiye karşıtı silahlı mücadeleyi önceleyen ve Kürtçe yayınları bulunan örgütün, Suriye’de ABD destekli YPG/PKK saflarında 30 kadar üyesi olduğu tahmin ediliyor.

- TİKKO

DEAŞ'ın Suriye’de 2014 yılında Aynularab (Kobani) ilçesini kuşatması sırasında Suriye’ye geçerek YPG/PKK safına katıldı.

Suriye’de 30 civarında üyesi silahlı şekilde YPG/PKK ile hareket eden örgütün, sözde bölge komutanı Nubar Ozanyan, Rakka’da Ağustos 2017'de öldürülmüştü.

Eli tren kapısına sıkışan kadının yaşadığı korkunç anlar görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yüzde 90'ı tamamlandı! Ege Bölgesi'nin en büyüğü olacak

Yüzde 90'ı tamamlandı! Ege Bölgesi'nin en büyüğü olacak

Kozmik Oda'yı aratan eski savcıya 17 yıl hapis cezası

Kozmik Oda'yı aratan eski savcıya 17 yıl hapis cezası

Altın mühürlü kapıdan indi, böyle karşıladılar

Altın mühürlü kapıdan indi, böyle karşıladılar

İmam Hatip Ortaokulu'nda patlama meydana geldi

İmam Hatip Ortaokulu'nda patlama meydana geldi

'Failin en ağır cezayı alması için tüm davalara müdahil olacağız'

'Failin en ağır cezayı alması için tüm davalara müdahil olacağız'

Tehlikeli gerilim! Önce ABD sonra ABD gemileri girdi

Tehlikeli gerilim! Önce ABD sonra ABD gemileri girdi

Garanti Bankası'nın ismi değişiyor

Garanti Bankası'nın ismi değişiyor

Diriliş Ertuğrul son bölümde çok konuşulan ayrılık

Diriliş Ertuğrul son bölümde çok konuşulan ayrılık
 

POPÜLER HABERLER

Eli tren kapısına sıkışan kadının yaşadığı korkunç anlar görüntülendi

Eli tren kapısına sıkışan kadının yaşadığı korkunç anlar görüntülendi

SSK ve Bağkur'luya 3 maaş avans, 10 maaş kredi

SSK ve Bağkur'luya 3 maaş avans, 10 maaş kredi

Altın mühürlü kapıdan indi, böyle karşıladılar

Altın mühürlü kapıdan indi, böyle karşıladılar

Nisan ayında 5 metre karla mücadele

Nisan ayında 5 metre karla mücadele

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA