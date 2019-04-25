YPG/PKK sol terör örgütlerinin de hamisi oldu

Suriye'nin kuzeyinde ülke topraklarının yaklaşık üçte birini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, saflarında farklı ülkelerden çok sayıda yabancı terörist savaştırıyor.

AA'nın yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Türkiye'de örgütlenen MLKP, DKP, TİKKO ve TKHP/C de YPG/PKK saflarında yer alıyor.

Söz konusu örgütlerin saflarındaki Türk vatandaşları, Türkiye'nin terör listesinde bulunuyor.

- MKLP

Kaynaklar, yasa dışı silahlı sol örgüt MKLP'nin, Suriye’deki 80 civarında üyesinin YPG/PKK saflarında savaştığını ifade ediyor.

MLKP bünyesinde çok sayıda Türkiye vatandaşı ve yabancı uyruklu şahıs, YPG/PKK ile ABD tarafından silahlandırılıyor.

1994 yılında kurulan MLKP, Türkiye'de kentsel alanlarda silahlı ve bombalı eylemler gerçekleştirmişti.

- DKP

Temeli 1980 öncesinde atılan TKKÖ'ye dayanan örgütün, Suriye'de 110 civarında üyesi silahlı şekilde YPG/PKK ile hareket ediyor.

DKP kurucularından Ulaş Bayraktaroğlu, Mayıs 2017'de, üyelerinden Gökhan Taşyakan ise Eylül 2017’de Rakka'da öldürülmüştü.

Örgütün öldürülen isimlerinden Bayraktaroğlu, Gezi eylemleri sırasında emniyet mensuplarına karşı silahlı eylemler düzenlemişti.

Kaynaklar, Afrin’de geçen sene başlayan Zeytin Dalı Harekatı sırasında öldürülen teröristlerden Görkem Tuğal ve Hüseyin Cem Özdemir'in de DKP üyesi olduğuna dikkati çekti.

Örgütün Suriye'de 30 civarındaki üyesi YPG/PKK'nın hamiliğinde faaliyet gösteriyor.

- TKHP/C

1970'li yıllarda Mahir Çayan tarafından kurulan örgüte atıfla THKP/C adını kullanan oluşum, etnik kökenli bir strateji izliyor.

Türkiye ve Suriye’de Türkiye karşıtı silahlı mücadeleyi önceleyen ve Kürtçe yayınları bulunan örgütün, Suriye’de ABD destekli YPG/PKK saflarında 30 kadar üyesi olduğu tahmin ediliyor.

- TİKKO

DEAŞ'ın Suriye’de 2014 yılında Aynularab (Kobani) ilçesini kuşatması sırasında Suriye’ye geçerek YPG/PKK safına katıldı.

Suriye’de 30 civarında üyesi silahlı şekilde YPG/PKK ile hareket eden örgütün, sözde bölge komutanı Nubar Ozanyan, Rakka’da Ağustos 2017'de öldürülmüştü.