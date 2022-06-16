İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2022 Perşembe / 17 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3108
  • EURO
    18,0571
  • ALTIN
    1013.89
  • BIST100
    2517.08
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • YPG/PKK, suikast düzenleyerek öldürmek istediği Kürt muhalifi kaçırdı
Dünya

YPG/PKK, suikast düzenleyerek öldürmek istediği Kürt muhalifi kaçırdı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusunda işgalinde tuttuğu Haseke ilinde daha önce suikast düzenleyerek öldürmek istediği Kürt muhalif Hamid Eydi'yi alıkoydu.

AA16 Haziran 2022 Perşembe 12:11 - Güncelleme:
ABONE OL

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) üyesi Hamid Eydi'nin kullandığı araca 12 Haziran'da Amude ilçesinde ateş açarak suikast girişiminde bulundu.

Suikasttan kurtulan Eydi, Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde bulunan ailesinin evine sığındı.

Eve baskın yapan YPG/PKK'lı teröristler, Eydi'yi alıkoyarak bilinmeyen bir yere götürdü.

Eydi'den 4 gündür haber alınamıyor.

- "OĞLUMUN HAYATI TEHLİKEDE"

Baba Mervan Eydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "PYD'li (YPG/PKK) silahlı kişiler, Amuda ilçesine ziyaret için giden oğlumun kullandığı araca ateş açarak onu öldürmek istediler. Bu olaydan sonra kendisinden Kamışlı'ya gelmesini istedim. Aile evimizi basarak oğlumu alıkoydular. Alıkoyduklarını da inkar ediyorlar. Oğlumun hayatı tehlikede." dedi.

Eydi, oğlunun serbest kalması için uluslararası insan hakları örgütlerine yardım çağrısında bulundu.

- ENKS'DEN KINAMA

Muhalif Kürtlerin oluşturduğu ENKS, yaptığı yazılı açıklamayla, Kürt muhalif Hamid Eydi'yi alıkoyan YPG/PKK'yı kınadı.

Açıklamada, YPG/PKK'nın işgalinde tuttuğu bölgelerde "kaçırma ve tehdit etme" gibi terör eylemlerine başvurduğu kaydedildi.

ENKS açıklamasında, terör örgütünün bölgede terör politikası uygulamaya devam ettiği vurgulandı.

  • Terör örgütü YPG/PKK
  • Haseke
  • Kürt muhalif

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.