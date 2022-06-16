YPG/PKK, suikast düzenleyerek öldürmek istediği Kürt muhalifi kaçırdı

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) üyesi Hamid Eydi'nin kullandığı araca 12 Haziran'da Amude ilçesinde ateş açarak suikast girişiminde bulundu.

Suikasttan kurtulan Eydi, Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde bulunan ailesinin evine sığındı.

Eve baskın yapan YPG/PKK'lı teröristler, Eydi'yi alıkoyarak bilinmeyen bir yere götürdü.

Eydi'den 4 gündür haber alınamıyor.

- "OĞLUMUN HAYATI TEHLİKEDE"



Baba Mervan Eydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "PYD'li (YPG/PKK) silahlı kişiler, Amuda ilçesine ziyaret için giden oğlumun kullandığı araca ateş açarak onu öldürmek istediler. Bu olaydan sonra kendisinden Kamışlı'ya gelmesini istedim. Aile evimizi basarak oğlumu alıkoydular. Alıkoyduklarını da inkar ediyorlar. Oğlumun hayatı tehlikede." dedi.

Eydi, oğlunun serbest kalması için uluslararası insan hakları örgütlerine yardım çağrısında bulundu.

- ENKS'DEN KINAMA



Muhalif Kürtlerin oluşturduğu ENKS, yaptığı yazılı açıklamayla, Kürt muhalif Hamid Eydi'yi alıkoyan YPG/PKK'yı kınadı.

Açıklamada, YPG/PKK'nın işgalinde tuttuğu bölgelerde "kaçırma ve tehdit etme" gibi terör eylemlerine başvurduğu kaydedildi.

ENKS açıklamasında, terör örgütünün bölgede terör politikası uygulamaya devam ettiği vurgulandı.