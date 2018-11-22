Yüksek Mahkeme Başkanı'ndan Trump'a yanıt: Yargıçlarımız Trump, Obama, Bush yargıcı değil

Trump'ın kendi politikası aleyhine imza atan bir yargıç için kullandığı ifadeyi eleştiren Roberts "Bizde Obama, Trump, Bush ya da Clinton yargıçları yok. Sadece kendilerine başvuranlara eşit hak sağlamak için ellerinden gelenin en iyisini yapan olağanüstü yargıçlarımız var. Bağımsız yargıya hepimizin müteşekkir olması gerekir" dedi.

Yargının başının ABD Başkanı'nı kamuoyu önünde eleştirmesi alışıldık bir durum değil. 2005'te dönemin Başkanı Georger Bush tarafından Yüksek Mahkeme Başkanlığı'na atanan Roberts, ilk kez bir başkanın sözlerine cevaben bir açıklama yaptı.

ABD Başkanı Trump ise Roberts'ın bu cevabını da eleştirerek "Roberts yanılıyor" dedi.