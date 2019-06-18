Yunan basını: Yunanistan bu savaşı kaybediyor

Yunan basını, ülkenin Türkiye’den yaptığı çipura ve levrek ithalatının yıldan yıla katlanarak arttığını yazdı.

Yunanistan basınında, ülkenin ithalat/ihracat dengesiyle ilgili olarak, “Yunanistan, çipura savaşını kaybediyor” başlıklı bir haber kaleme alındı.

Kathimerini gazetesinde yayımlanan imzalı bir haberde, Yunanistan’ın, Türkiye’den Avrupa pazarına uzanan balık ihracatında geçiş yolu olarak kullanıldığı belirtildi. Söz konusu haberde, Yunanistan’ın Türkiye’den yaptığı çipura ve levrek ithalatına ilişkin rakamlara yer verildi.

Yunanistan’ın 2018 yılında 10 bin 687 ton çipura ve levrek ithalatı yaptığı bilgisi aktarılırken, bu rakamların 2017 yılının neredeyse iki katı olduğu bildirildi.

2019 yılının ilk iki ayında Türkiye’den yapılan ithalatın yüzde 40 artış gösterdiğinin altı çizilen haberde, sektörün uzmanlarının bu yıl 15 bin tonluk ithalat ile bir rekor beklediği belirtildi. Beklentilerin aktarıldığı bölümde, söz konusu 15 bin tonluk ithalatın yüzde 90 ilâ 95 oranında Avrupa ülkelerine devam edeceğinin öngörüldüğü yazıldı.

Haberde, Türkiye’den yapılan ithalatın ve bu ürünlerin Avrupa pazarına ulaştırılmasının, Yunan üreticilerin zararına yol açtığı aktarıldı. İthalatı gerçekleştiren Yunan şirketlerin, bir dönem Yunan üreticilerin müşterilerine ulaşmalarını sağlayan aynı dağıtım ağı ve kamyonlarla gerçekleştirildiği belirtildi.