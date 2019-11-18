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Vicdansızlık! Yunan güvenlik güçleri döverek Türkiye'ye gönderdi!

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yakalanan 30 göçmenin, Yunan güvenlik güçleri tarafından dövülerek, Türkiye'ye gönderildiği iddia edildi. Yunanistan'dan, ocaktan bu yana ülkeye kaçak giren 25 binden fazla göçmen, uluslararası anlaşmalara uyulmayarak, zorla bota bindirilip, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye itildi.

  • DHA
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Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır devriye ekipleri, Yunanistan sınırında Pakistan, Afganistan ve Cezayir uyruklu 30 göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Göçmenlerin taşındığı midibüs, Havsa ilçesinde arıza yaptı. Araçtaki 30 kaçak göçmen, Yunanistan'dan zorla bota bindirilip, Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü. Göçmenler, başka araçlara bindirilerek, Edirne Göç İdaresi'ne götürüldü. 
 
YUNANİSTAN, 25 BİN 404 GÖÇMENİ TÜRKİYE'YE İTTİ 
 
Yunanistan'dan, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye gönderilen göçmenler, Yunan polisi tarafından zorla bota bindirilip, Türkiye'ye gönderildiklerini söyledi. Göçmenler, Yunan polisinin üzerlerindeki değerli eşyaları da alıp, bota binmek istemeyenleri dövdüğünü ileri sürdü.
 
Dışişleri Bakanlığı'nca ekim ayına kadar Yunanistan'dan uluslararası hukuka aykırı olarak 25 bin 404 göçmenin itildiği açıklandı. Yapılan açıklamada ayrıca Türkiye´ye itilen göçmenlerin, eşyalarına el koyulup, resmi işlem yapmadan ve kendilerini döverek, sınıra götürüldüklerini anlattıkları kaydedildi.

Tekrar ortaya çıktılar! ´Gündüz İSPARK, akşam biz bakıyoruz´

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