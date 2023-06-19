Yunan karasularındaki faciada yeni detay: Kadın ve çocukları kilitlemişler

Geçen hafta çarşamba günü Yunanistan karasularında seyrederken, Yunan sahil güvenliği ve Frontex gözetiminde zorla geri ittirilen ve kısa süre sonra batan balıkçı teknesinde bulunan 750'ye yakın düzensiz göçmen arasında 300 civarında Pakistan vatandaşının bulunduğu iddia edildi. İngiliz ve Pakistan medyasında yer alan haberlere göre, Pakistan vatandaşı olan düzensiz göçmenlere teknede kötü muameleye maruz kaldığı ve çoğunun kazada kurtulma imkanı olmayan alt güvertelerde yolculuk yapmaya mecbur bırakıldığı da iddia edildi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif teknede bulunan Pakistanlıların tespiti için rapor hazırlanması talimatı verdi. Yunan Sahil Güvenliği, kurtarılan göçmenlerin 47'sinin Suriye, 43'ünün Mısır, 12'sinin Pakistan ve 2'sinin Filistin vatandaşı olduğunu açıklamıştı. Motoru bozulan teknenin Yunan sahil güvenlik gemisi tarafından halatla çekilirken, alabora olarak battığı iddiası, okları Atina'ya çevirmişti. Faciada 500 kişinin hayatı kaybetmiş olmasından endişe duyuluyor.

300 CİVARINDA PAKİSTANLI İDDİASI

Guardian gazetesinin Pakistan yerel medyasına ve görgü tanıklarının ifadelerine dayandırdığı haberinde, teknede bulunan Pakistanlılara kötü muamelede bulunulduğu ve teknenin alt bölmelerinde yolculuk yapmaya zorlandığı kaydedildi. Yerel medyanın haberlerine göre 300 civarında olduğu düşünülen Pakistanlıların 135'inin Keşmir bölgesinden geldiği iddia edildi. Bu kişilerinin büyük çoğunluğunun faciada hayatını kaybetmiş olmasından korkuluyor.

AMBARA KAPATILDILAR

Teknede olduğu belirtilen kadın ve çocukların koşullarına ilişkin itiraflar da sızmaya devam ediyor. Buna göre, 100'den fazla çocuk ve kadının, erkeklerden uzak tutulmak bahanesiyle, gemi ambarına kilitlendiği ortaya çıktı. Faciadan hiçbir kadın ve çocuğun kurtulduğu düşünülmüyor.

BİR GÜN ÖNCE YARDIM İSTEDİLER

Tekne batmadan önce insani durumun çok ağır olduğu, susuzluktan 6 kişinin öldüğü ortaya çıkarken, Fas kökenli İtalyan insani yardım gönüllüsü Nawal Sufi, "Tekne batmadan bir gün önce insanlar kurtarılmak için yardım çağrısında" bulunduğunu açıkladı. Yunan makamları teknedekilerin yardım istemediğini savunmuştu.

MOTOR BOZUK, SÜRÜKLENİYORDU

Faciadan kurtulan bir düzensiz göçmen ise video kayda alınan ifadesinde, "Teknenin motoru 3 gün önce bozulmuştu, denizde sürükleniyorduk, durup dururken neden tekne batsın" açıklamalarını yaparak, teknenin, Yunan sahil güvenlik botu tarafından kara sularından uzaklaştırılmak üzere halatla çekilirken battığı iddiasını güçlendirdi. Tekneyi bir gün boyunca takip eden Yunan makamları, batma anına ilişkin görüntü olmamasını açıklayamıyor.

PAKİSTAN'DA 1 GÜN ULUSAL YAS

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, faciada ölenler arasında çok sayıda Pakistanlının da bulunduğunun anlaşılması üzerine bugün tüm ülkede bir günlük ulusal yas ilan edilmesi kararı aldı. Öte yandan Şerif'in talimatıyla olayın araştırılması için 4 kişilik soruşturma komitesi kuruldu. Şerif, insan kaçakçılığında dahli bulunanların yakalanması için güvenlik güçlerine soruşturma başlatma talimatı da verdi.

YUNANİSTAN'IN DÜZENSİZ GÖÇMENLERİ TAŞIYAN TEKNE KAZASINDAKİ TUTUMU MERCEK ALTINDA

Yunanistan açıklarında batan ve içinde çok sayıda düzensiz göçmenin can verdiği teknenin, kaza öncesi denizde yaklaşık 7 saat hareketsiz beklediği ortaya çıkarken, Yunan yetkililerinin verdiği bilgiler sorgulanıyor.

BBC tarafından küresel gemi takip istihbarat sitesi MarineTraffic'ten alınan izleme verilerine göre, Yunan hükümetinin iddiasının aksine 78 kişinin öldüğü tekne yaklaşık 7 saat denizde hareketsiz bekledi.

Yunan sahil güvenliği teknenin hareketsiz kalmadığını ve o saatlerde İtalya'ya doğru hareket halinde olduğunu iddia ederken, Yunan yetkililer, gemiden herhangi bir yardım çağrısı gelmediğini ve son ana kadar gemidekilerin tehlikede olmadıklarını ileri sürüyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Yunan hükümetinin, tekne kazasına yönelik uyguladığı prosedürlere ilişkin soruşturma çağrısında bulundu.

Yunan hükümetinden, BBC'nin iddialarına henüz cevap gelmedi.

Avrupa Birliği'nin sınır koruma ajansı Frontex'in Direktörü Hans Leijtens, Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan ve alabora olan balıkçı teknesini tespit ettiklerini ve Yunanistan yerel makamlarına bildirdiklerini söylemişti.

-YUNANİSTAN AÇIKLARINDAKİ FACİA

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Navarin'den 47 deniz mili uzaklıkta uluslararası sularda 14 Haziran'da, düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu.

Olayda 78 kişi yaşamını yitirmiş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.

Yunanistan'da Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras da olayla ilgili bilgi almak için kurtarılan göçmenlerin götürüldüğü Kalamata Limanı'nı ziyaret etmiş, kurtulan göçmenlerin kendisine Yunan sahil güvenlik ekiplerinin, tekneyi İtalyan sularına doğru itmeye çalıştığını söylediğini aktarmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, teknenin alabora olmasıyla aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 500 kişinin kaybolduğunu açıklamıştı.