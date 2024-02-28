İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2024 Çarşamba / 19 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,1836
  • EURO
    33,7648
  • ALTIN
    2033.3
  • BIST100
    9177.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yunan medyası gündeme taşımıştı! Atina hükümeti, Türkiye'den ilham alarak harekete geçti
Dünya

Yunan medyası gündeme taşımıştı! Atina hükümeti, Türkiye'den ilham alarak harekete geçti

Yunanistan'ın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının uluslararası çapta faaliyetlere imza attığı 'Türkiye İletişim Modeli'nin başarısından ilham alarak Dezenformasyonla Mücadele Merkezine benzer bir birim oluşturacağı bildirildi.

AA28 Şubat 2024 Çarşamba 11:30 - Güncelleme:
Yunan medyası gündeme taşımıştı! Atina hükümeti, Türkiye'den ilham alarak harekete geçti
ABONE OL

Kathimerini gazetesinin haberinde, dezenformasyonun sadece iç politikada değil, dış politika için de sorun teşkil ettiğine dikkat çekildi.

Konvansiyonel silahlar yerine dezenformasyonla da bir ülkenin hedef alınabileceği vurgulanan haberde, hükümetin dezenformasyonu engellemek amacıyla hususi bir birim oluşturacağı ifade edildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının, Dijital Yönetişim Bakanlığı işbirliğinde kurmayı planladığı platformda yapay zekadan da faydalanılması öngörülüyor.

Yunan medyasında daha önce yayımlanan haberlerde, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezine benzer bir platforma olan ihtiyaç dile getirilmişti.

Geçen ay, Yunanistan'da yayın yapan ANT1 kanalının, "Türk sahil güvenliği Kardak'taki Yunan balıkçıları tehdit etti" şeklindeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ortaya çıkarmış, ANT1 gelen tepkiler üzerine haberini düzeltip görüntülerin 3 yıl öncesine ait olduğunu kabul etmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Yunan medyasındaki bu dezenformasyonun, Dezenformasyonla Mücadele Merkezince bertaraf edildiğine dikkat çekmişti.

Altun, "Sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık adına hakikat mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.