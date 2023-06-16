Yunanistan açıklarında alabora olan tekneyi Yunan ekiplerinin İtalya'ya itmeye çalıştığı iddiası

Yunanistan Radikal Sol İttifak (SYRİZA) Lideri Aleksis Çipras, dün, olayla ilgili bilgi almak için kurtarılan göçmenlerin götürüldüğü Kalamata Limanı'nı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çipras, olaydan sağ kurtulan göçmenlerin kendisine bu iddiaları aktardıklarını söyledi.

Kendisinin bu iddiaları doğrulamak için yetkili kişi olmadığını belirten Çipras, "Sorduğum sorular kilit öneme sahip. Siyasi olarak değerlerimizi, Frontex ve AB'nin politikasını ve aynı zamanda ülkemizin son dört yıldır izlediği politikayı ilgilendiriyor." dedi.

Çipras, yetkililerin, "700'den fazla insanın batmaya hazır bir teknede bulunduğunu gördüklerinde onları kurtarmaya çalışmak yerine rotasına devam etmesine izin veren protokollerin neler olduğu" şeklindeki soruları cevaplanması gerektiğini vurguladı.

Erken müdahale etmemekle eleştirilen Sahil Güvenlik ekipleri ise yardım tekliflerinin reddedildiğini belirtti.

14 Haziran'da, Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Navarin'den 47 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sularda düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu.

Olayda 78 kişi yaşamını yitirmiş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.

Yunan Sahil Güvenliği, kurtarılan göçmenlerin 47'sinin Suriye, 43'ünün Mısır, 12'sinin Pakistan ve 2'sinin Filistin vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre, teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.

Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Uzmanlar, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

