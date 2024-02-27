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Dünya

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ermenistan ve Azerbaycan açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina'nın, Ermenistan ve Azerbaycan arasında kalıcı barışı sağlamaya yönelik diplomatik çabaların yanında olacağını belirtti.

AA27 Şubat 2024 Salı 16:45 - Güncelleme:
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ermenistan ve Azerbaycan açıklaması
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Paşinyan, Ermenistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinde Yunanistan'ın Erivan'a destek verdiğini ifade etti.

Paşinyan, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları arasında yakın zamanda görüşme gerçekleşeceğini belirterek, "Bu görüşme çerçevesinde ilerleme kaydedeceğimizi umuyorum." dedi.

Miçotakis ise iki ülkenin yenilenebilir enerji kaynakları, modern teknoloji, ticaret, savunma gibi alanlarda işbirliğine hazır olduğunu kaydetti.

Yunanistan'ın, Ermenistan ile Azerbaycan arasında kalıcı barışı sağlamaya yönelik diplomatik çabaların yanında olacağını belirten Miçotakis, "Erivan ve Bakü arasında yapılacak sürdürülebilir bir anlaşma Güney Kafkaslar'da iyi bir geleceğe gerekli yolu açabilir." ifadelerini kullandı.

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