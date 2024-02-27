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Dünya

Yunanistan, Bulgaristan'ın Şengen Bölgesi'ne katılımına destek verdi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Bulgaristan'ın Şengen Bölgesi'ne katılmasının iki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandıracağını söyledi.

AA27 Şubat 2024 Salı 15:18 - Güncelleme:
Yunanistan, Bulgaristan'ın Şengen Bölgesi'ne katılımına destek verdi
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Bulgaristan'a bir günlük ziyarette bulunan Yerapetritis, Bulgar mevkidaşı Mariya Gabriel ile görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısına katıldı.

Yerapetritis, burada yaptığı konuşmada, "Bulgaristan'ın Şengen Bölgesi'ne tam katılımı iki ülke arasındaki ilişkilere daha da ivme kazandıracaktır." dedi.

Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşlarının rahat dolaşımı alanında ortak görüşe sahip olduklarını anlatan Yerapetritis, "İnsanlar arasındaki temas çok önemlidir ve bu temas sayesinde kültürel ve akademik alışverişi geliştirebiliriz." dedi.

Gabriel de Yunanistan'ın desteği için teşekkür ederek, "Yunanistan, Bulgaristan'ın, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'da yakın bir ortağıdır." ifadesini kullandı.

Rusya'nın 2022'de Bulgaristan'a doğal gaz aktarımını kestikten sonra Yunanistan'ın kendilerine yardım ettiğini aktaran Gabriel, "Geçen yıl Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan ve Romanya, enerji, ulaşım, bilim, inovasyon ve eğitim alanında stratejik karşılıklı bağlantılı projeler geliştirmek konusunda iş birliği belirledi." diye konuştu.

Gabriel, ikili görüşmelerinde, Ukrayna'daki savaş, Karadeniz'deki güvenlik ve karşılıklı işbirliği konularının ele alındığını bildirdi.

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