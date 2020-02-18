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Dünya

Yunanistan düzensiz göçe karşı Afganistan'da kampanya yürütecek

Yunan hükümetinin, Afganistan'da düzensiz göçe karşı caydırıcı kampanya yürütmeye hazırlandığı bildirildi.

AA18 Şubat 2020 Salı20:49 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 20:49

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Afganistan'da yerel dillerde yürütülecek kampanyada, Yunanistan'da artık kapalı tip kamp uygulamasına geçildiği, geri göndermelerin hızlandırıldığı anlatılacak.

Kamplara giriş çıkışların artık serbest olmayacağı vurgusunun yapılacağı caydırıcı kampanyanın Afganistan'da başlatılmasına sebep olarak, ülkeye gelen düzensiz göçmenlerin büyük bir bölümünün Afgan kökenli olması gerekçe gösteriliyor.

Yunan hükümeti düzensiz göçmen geçişlerini engellemek amacıyla çeşitli yollara başvuruyor.

Hükümet en son, Ege adalarındaki düzensiz göçmen geçişlerini engellemek amacıyla yüzen bariyer kullanılacağını açıklamıştı. 2 bin 700 metrelik bariyerin, 50 santimetresi denizin üzerinde kalacak şekilde 1 metre 10 santim yüksekliğinde olması ve yanıp sönen ışıklarla donatılmasının planlandığı duyurulmuştu.

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