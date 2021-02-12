Yunanistan ''Makedon'' derneğini yasa dışı ilan etti

AA 12 Şubat 2021 Cuma 13:18 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 13:18

Yerel basındaki haberlere göre, Selanik İstinaf Mahkemesi, "Serez İli Yerlileri Kardeşliği Kirillos ve Methodios" (Adelfotita Dopion Nomu Serron Kirillos) adında kurulan ancak itirazlar üzerine tüzüğündeki ifadeler gerekçe gösterilerek alt mahkemece kapatılması kararlaştırılan derneğin itiraz başvurusunu reddetti.

Mahkeme, derneğin tüzüğünde bölgede konuşulan ve yerli vatandaşlarca "yerlilerin dili" olarak da tanımlanan Makedoncaya atıfta bulunulduğu gerekçesiyle yapılan itirazları kabul ederek derneğin yasal statüsünün iptal edilmesine hükmetti.

- "DERNEĞİ KURMAKTA SİYASİ BİR HEDEFİMİZ YOKTU"

İstinaf Mahkemesinin kararına itiraz eden dernek yöneticileri, davayı Yunanistan Yüksek Mahkemesine (Arios Pagos) taşıyacaklarını açıkladı.

Gümülcine'de yayımlanan Gündem gazetesine konuşan derneğin Genel Sekreteri Yannis Punios, Yunanistan'da hakim görüşün farklılıkları kabul etmediğini ve bunları engellediğini belirterek "Ülkede veya bölgede tek ve temiz bir ırk olduğu, yalnızca bir dil olduğu, bu dilin konuşulduğu ve farklılıkları kabul etmeyen bir düşünceyle karşı karşıya bulunuyoruz." dedi.

Punios, Serez İli Yerlileri Kardeşliği Kirillos ve Methodios'un, 2017'de tüzüğü Serez Asliye Hukuk Mahkemesince tescil edilerek kurulduğunu ancak daha sonra tüzüğündeki "yerli dili" ifadesi nedeniyle yapılan itirazlar sonucunda, "Serez sınır bölgesinde farklı bir dilsel ve kültürel topluluk oluşturmaya çalışmakla itham edilerek mahkemece yasa dışı ilan edildiğini" söyledi.

Yerli Serezliler olarak kültürel değerlerini korumak için bir dernek kurmak amacıyla yola çıktıklarını fakat karşılaştıkları zorluklar karşısında şaşkına döndüklerini dile getiren Punios, şunları kaydetti:

"Derneği kurmakta siyasi bir hedefimiz yoktu. Kültürel değerlerimizi, dilimizi, şarkılarımızı, danslarımızı korumak, bunları yaşatmak için bir dernek kurmak istedik. Dernek, 2017'nin sonunda kuruldu. Derneğimiz kurulduktan yaklaşık bir ay sonra ne yazık ki saldırılar başladı. İlk olarak derneğimize ve bize saldırılarda, hakaretlerde bulunanlar Altın Şafakçılar ve Makedonya Dernekleri Federasyonu (Yunan) oldu. Saldırılar başlar başlamaz da derneğimiz aleyhine suç duyurusunda bulundular. Mahkemeye gittik. Tabii bu süreçte üst üste ifadeye çağrıldık. Birçoğumuz korkutuldu, ürkütüldü. Bazı arkadaşlarımız o dönemde bu işten vazgeçerek derneği bıraktı. Yani herhangi bir faaliyet yapamadan aleyhimize dava açıldı. Ve kurulmuş olan bir dernek, daha faaliyet yapamadan tüzüğündeki 'yerli dil' ifadesinden dolayı yasa dışı ilan edildi. Şimdi bu yanlış kararın düzelmesi için mücadele ediyoruz."

- DAVACILARIN İÇ HUKUK BAŞVURULARI SONUÇSUZ KALIYOR

Yunanistan, Batı Trakya'da da Türk azınlık tarafından kurulan bazı dernekleri, "Yunanistan'da Türk bulunmadığı" iddiasıyla faaliyetlerine izin vermemiş ve kapatmıştı.

AİHM ise Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin 11. maddesini ihlal ettiğine hükmetmişti.

Davacıların o dönemden bu yana AİHM kararlarının uygulanmasına yönelik yaptığı iç hukuk başvuruları ise sonuçsuz kalıyor.