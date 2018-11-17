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Yunanistan Ortodoks Kilisesi, Başpiskopos ve Çipras’a karşı isyan etti

Yunanistan Ortodoks Kilisesi, din adamlarının memurluktan çıkarılmasına yönelik Başbakan Alexis Tsipras ve Atina Başpiskoposu İeronomios arasında varılan mutabakata karşı isyan etti.

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Yunanistan Ortodoks Kilisesi Sinod meclisi, din adamlarının memurluktan çıkarılmasına yönelik Başbakan Alexis Tsipras  ve Atina Başpiskoposu İeronomios arasında varılan mutabakatı reddetti. Yunanistan’daki tüm kiliseleri temsil eden 82 metropolit, olağanüstü Sen Sinod toplantısında bir araya geldi. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Başpiskopos İeronomios arasında varılan din ve devlet arasındaki meselelerin çözümüne yönelik mutabakatın ele alındığı 6 saatlik toplantı sonrasında yazılı açıklama yapıldı. Devlet ile ortak meselelere ilişkin görüşmelerin sürdürüleceği belirtilen açıklamada, Yunanistan Kilisesi'ne bağlı rahiplerin memur statüsünde kalması konusunda ısrarcı olunacağı ifade edildi ve mutabakat reddedildi.
 
Ancak Yunan hükumeti mutabakatta ısrarcı olunacağı açıklamasında bulundu. Başbakanlıktan yapılan açıklamada  din adamlarının maaşlarının devlet garantisinde olduğu vurgulanarak, varılan ilk mutabakat kapsamında bir yasa tasarısının hazırlanıp meclise sunulacağı kaydedildi.
 
Çipras ile İeronomios arsındaki mutabakatta 10 bine ulaşan din adamının memurluktan çıkarılması yönünde bir anlaşmaya varılmıştı. Din adamlarının yaklaşık 200 milyon Euroya varan yıllık maaşlarının ise devletin kasasından her yıl kiliseye bağlı bir fona aktarılmasına karar verilmişti.

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