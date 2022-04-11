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Dünya

Yunanistan: Rusya, Ukrayna'ya insani yardım götürülmesinde zorluk çıkarıyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Rusya'nın Ukrayna'ya insan yardım götürülmesinde zorluklar çıkardığını bildirdi.

AA11 Nisan 2022 Pazartesi 15:00 - Güncelleme: 11 Nisan 2022 Pazartesi 15:00
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Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı girişinde gazetecilere açıklamada bulunan Dendias, Ukrayna, Batı Balkanlar ve Libya konularının gündemde olduğunu söyledi.

Dendias, mevkidaşlarını 3 Nisan'da Odessa'ya yaptığı ziyaret hakkında bilgilendireceğini belirterek "Yunanistan'ın Odessa ve Mariupol'e yaptığı, Rusya'nın çıkardığı sorunlar nedeniyle bizi son derece zorlayan, insani yardım hakkında da bilgi vereceğim." dedi.

Yunanistan'ın Ukrayna'ya 3 Nisan'da gönderdiği insani yardım misyonunun bizzat başında bulunan Dendias, Ukrayna'nın liman kenti Odessa'ya gitmişti.

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