Yunanistan: Rusya, Ukrayna'ya insani yardım götürülmesinde zorluk çıkarıyor

Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı girişinde gazetecilere açıklamada bulunan Dendias, Ukrayna, Batı Balkanlar ve Libya konularının gündemde olduğunu söyledi.

Dendias, mevkidaşlarını 3 Nisan'da Odessa'ya yaptığı ziyaret hakkında bilgilendireceğini belirterek "Yunanistan'ın Odessa ve Mariupol'e yaptığı, Rusya'nın çıkardığı sorunlar nedeniyle bizi son derece zorlayan, insani yardım hakkında da bilgi vereceğim." dedi.

Yunanistan'ın Ukrayna'ya 3 Nisan'da gönderdiği insani yardım misyonunun bizzat başında bulunan Dendias, Ukrayna'nın liman kenti Odessa'ya gitmişti.