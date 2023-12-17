İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2023 Pazar / 5 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9932
  • EURO
    31,6732
  • ALTIN
    1880.55
  • BIST100
    7993.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Yunanistan'da 2024 bütçesine onay

Yunanistan Parlamentosunda 2024 bütçesi, iktidar partisi Yeni Demokrasi'nin oylarıyla onaylandı.

AA17 Aralık 2023 Pazar 22:24 - Güncelleme:
Yunanistan'da 2024 bütçesine onay
ABONE OL

Bütçe geneli, 300 sandalyeli Yunanistan Parlamentosunda sadece iktidardaki Yeni Demokrasi partisinin 158 milletvekilince onaylanırken, Savunma Bakanlığı bütçesi 51 "hayır"a karşı 249 "evet" ile onaylandı.

Savunma Bakanlığı bütçesine, Yeni Demokrasi Partisi, Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi (PASOK) ve Radikal Sol İttifak (SYRIZA) destek verdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 2024 bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, "Bu bütçe, 14 yıl sonra memur maaşları ve sağlık harcamalarında artış öngören ilk bütçe." dedi.

Hükümetin her zaman savunmasız kesimin yanında olacağını vurgulayan Miçotakis, asgari ücretin 950 avroya çıkarılması taahhüdünün "yerinde" olduğunu ifade etti.

  • Yunanistan bütçesi
  • Yeni Demokrasi
  • parlamento onayı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.