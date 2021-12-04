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Dünya

Yunanistan'da bir din adamı Papa Franciscus'u protesto etti

Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'u, Yunanistan ziyaretinin ilk gününde, kendisine yaklaşan bir din adamı 'Papa, dinin yolundan çıkmışsın' diyerek protesto etti.

AA4 Aralık 2021 Cumartesi 22:20 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 22:20
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Atina Başpiskoposluğunu ziyareti sırasında Papa Franciscus'u protesto eden kişi, polis tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Papa Franciscus'u ağır sözlerle protesto eden kişi Ortodoks kilisesi mensubuydu ve bir Ortodoks rahip olarak, Katolik dünyasının lideri Papa Franciscus'un Yunanistan ziyaretinden rahatsızlık duymuştu.

Kilise 1054 yılında Doğu ve Batı Kilisesi olarak ikiye ayrılmış, o tarihten itibaren iki kilise arasındaki ayrım ve anlaşmazlık asırlar boyu devam etmişti.

Yunanistan'a 3 günlük ziyarette bulunan Papa Francisco, Başpiskoposluk ziyareti öncesinde Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmüştü.

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