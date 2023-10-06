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Dünya

Yunanistan'da casus yazılım programı ''predator'' yeniden gündemde

Yunanistan'da 2022'de dinleme skandalında kullanıldığı iddia edilen 'predator' isimli casus yazılım programı tekrar gündeme geldi.

AA6 Ekim 2023 Cuma 17:47 - Güncelleme:
Yunanistan'da casus yazılım programı ''predator'' yeniden gündemde
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Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakından (SYRIZA) yapılan açıklamada, konuyla ilgili 15 basın kuruluşunun araştırmasına atıfta bulunularak ülkenin, son üç yılda "predator" yazılımının eğitim, üretim ve ihracat merkezi haline geldiği iddia edildi.

Açıklamada, "Yeni kanıtlar, (Kiryakos) Miçotakis hükümetinin, Intellexa'nın (Predator casus yazılımını meydana getiren şirket) Yunanistan'daki altyapısını kurmak için uluslararası silah ve güvenlik sistemleri satıcılarıyla işbirliği yaptığını kanıtlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Araştırma sonuçlarının önemli bir kısmının Fransız güvenlik yetkilileri ve Intellexa'nın ortaklarının soruşturmalarından elde edildiği için itiraz edilemez olduğu kaydedilen açıklamada, hükümet yetkililerinin yeni ifşalardan sonra konuyla ilgili verecek hiçbir cevabı olmadığı aktarıldı.

Yunanistan'da dinleme skandalı, 2022 yılında Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunda casus yazılım programı "predator" tespit edildikten sonra gündeme gelmişti.

Yunan basınında çıkan haberlerde, içlerinde eski Başbakan Andonis Samaras, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da bulunduğu çok sayıda siyasetçi, bürokrat, gazeteci ve iş insanının telefonlarının "dinlendiği" ileri sürülmüştü.

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