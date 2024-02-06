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Dünya

Yunanistan'da çiftçilerin eylemi sürüyor

Yunanistan'da çiftçilerin, tarım sektöründeki artan sorunlara dikkati çekmek amacıyla 3 haftadır sürdürdüğü protestoları devam ettirme kararı aldığı belirtildi.

AA6 Şubat 2024 Salı 19:02 - Güncelleme:
Yunanistan'da çiftçilerin eylemi sürüyor
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Yunan basınındaki haberlere göre, Larissa'nın Nikea bölgesinde bir araya gelen çiftçi temsilcileri, eylemlerini sürdürme kararı aldı.

Toplantının ardında açıklama yapan çiftçiler, eylemleriyle hükümetin tarım alanındaki politikalarını değiştirebileceklerine inandıklarını belirterek, ilk defa bu kadar birlik ve beraberlik içinde olduklarını ifade etti.

Alınan bir diğer kararla çiftçiler, yarından itibaren her gün aynı saatte tüm ilçe, anayol ve sınır yollarında traktörlerle yol kapatma eylemi yapacak.

Çiftçiler, gelecek hafta da başkent Atina'da Parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda traktörlerle gösteri yapmayı planlıyor.

3 haftadır gösteriler yapan çiftçiler, zarar gören mahsulleri için kendilerine tazminat ödenmesi, elektrik tarifelerinde indirim, hayvan yetiştiricilerine yem ve malzeme alımı desteği gibi taleplerde bulunuyor.

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