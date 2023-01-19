Yunanistan'da dinleme skandalı! Parlamentoda gergin anlar yaşandı

Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRİZA) milletvekilleri, ADAE Başkanı Rammos'un talebinin reddedilmesini protesto amacıyla salonu terk etti.

SYRİZA Milletvekili Yorgos Katrugalos, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisinin (ND) telefon dinleme skandalını gizlemeye çalıştığını belirterek, bugünkü tavırlarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Parlamento için üzücü bir gün yaşandığını dile getiren Katrugalos, "ND, telefon dinleme skandalını ve bu skandalı örtbas etmeye çalışan Başbakan'ı sorumluluklarından uzak tutamayacak." görüşünü paylaştı.

SYRİZA'dan yapılan açıklamada, gerçeğin mutlaka ortaya çıkacağı kaydedilerek, "Yunan halkı, Miçotakis'in, kimi ve neden dinlediğini artık öğrenecek." ifadesi kullanıldı.

ADAE Başkanı Rammos, 17 Ocak'ta Meclis Başkanı Konstandinos Tasulas ile Kurumlar ve Şeffaflık Komisyonu Başkanı Thanasi Bura'ya mektup göndererek parlamentoda Kurumlar ve Şeffaflık Komisyonunun toplanması talebinde bulunmuştu.

Mektupta "Talep, kurumun (ADAE'nin) yetki alanına giren, kamuyu ilgilendiren konularla ilgili olarak komisyonun bilgilendirilmesi ile ilgilidir." ifadeleri kullanılmıştı.

Yunan medyasındaki haberlerde Rammos'un, başkanı olduğu ADAE'nin, Yunanistan İstihbarat Teşkilatı (EYP) tarafından dinlenildiği iddia edilen siyasetçi, iş insanları ve gazetecilere yönelik yaptığı araştırmaların sonuçlarını paylaşmak üzere mecliste ilgili komisyonun kurulmasını istediği belirtilmişti.