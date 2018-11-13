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Yunanistan'da düzensiz göçmen taşıyan araç kaza yaptı: 1 ölü, 9 yaralı

Yunanistan'da düzensiz göçmen taşıyan bir otomobilin polis kontrolünden kaçarken devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

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Yerel basındaki haberlere göre, Kavala-Selanik karayolunda sığınmacıların bulunduğu otomobil polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken Analipsis köyü yakınlarında devrildi.

Kazada bir kadın sığınmacının hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Selanik yakınlarındaki Vrasna bölgesinde, cuma günü içinde 27 düzensiz göçmenin bulunduğu minibüsün karşı şeritten gelen bir kamyonla çarpışması sonucu 4 yaşındaki sığınmacı çocuk hayatını kaybetmişti.

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