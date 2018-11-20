Yunanistan'da emeklilerden 'kesintiler iptal edilsin' talebi

Başkent Atina'da emekli sendikalarının çağrısıyla toplanan yaklaşık 5 bin kişi, meclisin bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.

"Çaldıklarınızı geri verin" şeklinde slogan atan grup, "Hak ettiklerimizi iade edin" ve "Emekliler boyun eğmeyecek" yazılı pankartlar taşıdı.

Olaysız şekilde yaklaşık 3 saat süren gösteri boyunca kent merkezinde bazı caddeler trafiğe kapatıldı.

Yunanistan'da mali kriz nedeniyle uygulanan "kemer sıkma" önlemleri son 8 yılda emekli gelirinin ortalama yüzde 40 azalmasına yol açtı.

Kurtarma paketi programlarından çıkan ülkede, emeklilerin yanı sıra memurlar da yapılan kesintilerin geri ödenmesi çağrısında bulunuyor.

Yunanistan hükümeti, gelecek yıl uygulanması planlanan emekli maaşı kesintilerinin iptal edilmesi için başta Avrupa Birliği olmak üzere kreditörleriyle müzakereler yürütüyor.