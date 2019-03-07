Yunanistan'da gözaltına alınan Rus vatandaşı Kalinin serbest bırakıldı
Ukrayna'nın talebiyle Yunanistan'da gözaltına alınan Rusya vatandaşı Yevgeniy Kalinin'in serbest bırakıldığı bildirildi.
- star.com.tr
Ukrayna'nın talebi üzerine 28 Şubat'ta Yunanistan'da gözaltına alınan Rusya vatandaşı enerji uzmanı Yevgeniy Kalinin'in serbest bırakıldığı bildirildi.
Avukatı Yannis Rahiotis 52 yaşındaki müvekkili Kalinin'in, bulunduğu cezaevinden dün gece çıkarılarak serbest bırakıldığını duyurdu.
Daha önceki açıklamasında müvekkilinin isminin meşhur Mirotvorets listesinde yer aldığını açıklayan Rahiotis, meselenin tamamen politik olduğunu Kalinin'in Ukrayna'nın eski devlet başkanı Viktor Yanukoviç'i desteklediği için takipte olduğunu savunmuştu. Rahiotis, meselenin tamamen Yunan ve Ukrayna çıkarlarına hizmet ettiğini savunmuştu.
Yunan mahkemesi ise, Kalinin vergi kaçakçılığından arandığını ve Ukrayna'dan dilekçeler gelene kadar gözaltından tutulmasını öngörmüştü.
Rus makamları ise davayı yakından takip ettiklerini açıklamışlardı.
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