Yunanistan'da grip salgını yüzünden 74 kişi hayatını kaybetti

Yunanistan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden (KEELPNO) yapılan açıklamada, son bir haftada yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören 18 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 74’e çıktığı belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 68 olduğu kaydedilen açıklamada, ölenlerden 49’unun erkek, 25’inin kadın olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, sağlık merkezlerine başvuran ve salgından ciddi şekilde etkilenen 274 kişiden 264’ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü ifade edildi.

KEELPNO Başkanı Theofilos Rozenberg, basına yaptığı açıklamada, salgının henüz doruk noktasına ulaşmadığını, ilerleyen günlerde ölü sayısının artma ihtimalinin bulunduğunu ifade etti.

Rozenberg, aşı olunması ve mecbur kalınmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.