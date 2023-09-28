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Dünya

Yunanistan'da helikopter düştü: 2 kayıp

Yunanistan'da sivil bir helikopter Eğriboz Adası sahilinde denize düştü. Helikopterdeki 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

AA28 Eylül 2023 Perşembe 13:12 - Güncelleme:
Yunanistan'da helikopter düştü: 2 kayıp
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Yunanistan'da sivil bir helikopterin Eğriboz Adası sahilinde denize düştüğü bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin bölgeden aktardığı bilgiye göre, AW109 tipi sivil helikopter, Volos Sanayi Bölgesi'ne gitmek amacıyla Eğriboz Adası'ndaki Mandudi bölgesinden ayrıldı.

Görgü tanıklarına göre, havada alışılmadık manevralarda bulunan helikopterin radarla bağlantısı bir süre sonra kayboldu ve helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle Ahladi sahilinde denize düştü.

Helikopterdeki 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Eğriboz Adası'nda dünden beri şiddetli yağış ve sis gibi kötü hava koşulları hakim.

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