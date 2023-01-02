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Dünya

Yunanistan'da ilaç tedarikinde sıkıntılar yaşanıyor

Yunanistan'da hükümet, ilaç tedarikinde yaşanan sıkıntılarla mücadele için yeni tedbirler almaya karar verdi.

AA2 Ocak 2023 Pazartesi 21:10 - Güncelleme:
Yunanistan'da ilaç tedarikinde sıkıntılar yaşanıyor
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Thanos Plevris, bugün eczane ve ecza depoları temsilcileri ile bir araya geldi.

Bakan Plevris ve eczane temsilcileri, ilaç tedarik sıkıntılarını ele aldı.

Toplantıda, söz konusu ilaçların ihracatının önlenmesi için ecza depolarının sık sık denetlenmesi, ihraç yasağına uymayan ya da ilaç stoku yapan ecza depolarının bir süreliğine kapatılması, başta ateş düşürücü ilaçlar ve çocukların tedavisinde kullanılan ilaçlar olmak üzere ilaç firmalarındaki ilaç yeterliliğinin kontrol edilmesi gibi bir dizi tedbirin alınmasına karar verildi.

Bakan Plevris, geçen hafta yaptığı açıklamada, artan grip vakaları nedeniyle Avrupa genelinde yaşanan ilaç sıkıntılarına dikkati çekerek, 260 ilacın yurt dışına satışının yasaklandığını belirtmişti.

Plevris, stok yapılmasını önlemek amacıyla ilaç depolarının da kontrol edildiğini bildirmişti.

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