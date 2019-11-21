19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7031
  • 6,3227
  • 270.292
  • 106785
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Yunanistan'da ''kapalı göçmen kampı'' uygulamasına karşı istifa kararı

Yunanistan’da, hükümetin Ege adalarındaki göçmen kamplarını kapatıp yerine yeni “kapalı kamplar” inşa etme kararına itiraz eden Sisam Adası (Samos) Belediye Başkanı Yorgos Stancos ve belediye meclis kurulu topluca istifa kararı aldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Stancos, hükümetin aralarında Sisam’ın da bulunduğu 5 adaya kapalı kamp inşa edeceğini açıklamasının ardından, gece saatlerinde gerçekleştirilen olağanüstü meclis toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sisam’a 5 bin kişilik yeni bir kamp inşa edilmesini ne kendisinin ne de ada halkının kabul edeceğini belirten Stancos, hükümetin bu konudaki kararını geri almaması durumunda görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Belediye meclisi üyelerine bu konuda kendisini desteklemeleri çağrısında bulunan Stancos, istifa kararını yazılı olarak Başbakan Kiryakos Micotakis’e ileteceğini bildirdi.

Belediye meclisindeki iktidar ve muhalefet meclis üyeleri de, Stancos’un istifasının ardından kendilerinin de göreve devam etmeyeceklerini belirterek, hükümetin bu konudaki kararını protesto etmek amacıyla topluca istifa edeceklerini açıkladılar.

Yunanistan Göçten Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, Hükümet Sözcüsü Steliyos Peças ile yaptığı ortak basın toplantısında, yeni göçmen kanunu kapsamında alınan kararlar kapsamında, Midilli'deki Moria kampıyla Sakız ve Sisam adalarındaki kampların kapatılarak bunların yerine, her biri 5 bin kişilik 3 yeni kamp inşa edileceğini açıklamıştı. İstanköy ve Leros adalarındaki göçmen merkezlerinin de kapalı hale dönüştürülmesinin planlanlandığını bildiren Stefanis, yeni kampların dışında dolaşıma izin verilmeyeceğini vurgulamıştı.

Başkan Erdoğan´dan Kılıçdaroğlu´na sert sözler: Anaokulu öğrencisine anlatır gibi tane tane izah edeceğiz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya resmen şov yaptı! Peş peşe ateşlediler

Rusya resmen şov yaptı! Peş peşe ateşlediler

Bir web sitesine mi ihtiyacınız var?

Bir web sitesine mi ihtiyacınız var?

Türkiye-ABD arasında önemli görüşme

Türkiye-ABD arasında önemli görüşme

'CHP FETÖ'ye teslim oldu' demişti, ihraç edildi: Kabul edilemez

'CHP FETÖ'ye teslim oldu' demişti, ihraç edildi: Kabul edilemez

Meteoroloji'den 7 il için yağmur uyarısı

Meteoroloji'den 7 il için yağmur uyarısı

WhatsApp artık o telefonlarda kullanılamayacak: Tarih belli oldu

WhatsApp artık o telefonlarda kullanılamayacak: Tarih belli oldu

Dipsiz Göl soruşturmasında açığa alınan isimler belli oldu

Dipsiz Göl soruşturmasında açığa alınan isimler belli oldu

Şule Çet davasında yeni gelişme! Mektupları ortaya çıktı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Mektupları ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Rusya resmen şov yaptı! Peş peşe ateşlediler

Rusya resmen şov yaptı! Peş peşe ateşlediler

Sosyal medyayı sallayan tanışma hikayesi! Elektrik almak deyimi bu tanışmadan mı çıktı?

Sosyal medyayı sallayan tanışma hikayesi! Elektrik almak deyimi bu tanışmadan mı çıktı?

40 yıldır Kovboy elbiseleriyle dolaşıyor! Görenler resim çektiriyor

40 yıldır Kovboy elbiseleriyle dolaşıyor! Görenler resim çektiriyor

Rasulayn'da ele geçirildi! 683 roket lançeri...

Rasulayn'da ele geçirildi! 683 roket lançeri...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA