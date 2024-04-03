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Dünya

Yunanistan'da karakolun önünde yaşanan kadın cinayeti ülkeyi ayağa kaldırdı!

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, 28 yaşında bir kadının polis merkezi önünde eski erkek arkadaşının bıçaklı saldırısında hayatını kaybetmesinin toplumu öfkelendirdiğini belirterek, kadına yönelik şiddete tolerans gösterilemeyeceğini vurguladı.

AA3 Nisan 2024 Çarşamba 13:23 - Güncelleme:
Yunanistan'da karakolun önünde yaşanan kadın cinayeti ülkeyi ayağa kaldırdı!
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Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, 1 Nisan gecesi yaşanan saldırıya ilişkin yazılı açıklamada yaptı.

Sakelaropulu, 28 yaşındaki kadının öldürülmesinin toplumu öfkelendirdiğine dikkati çekerek, "(Kadın cinayeti) Bu, toplumun en karanlık ve acı yüzlerinden birini bize acı şekilde gösterdi. Aynı, devletin kadına karşı şiddet ve suçla mücadeledeki sorumluluklarını gösterdiği gibi. Bu tür olaylara karşı hiçbir tolerans ve atalet gösterilemez." ifadelerini kullandı.

1 Nisan gecesi yardım istemek üzere polis merkezine giden 28 yaşındaki kadın, çıkışta 39 yaşındaki eski erkek arkadaşının bıçaklı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti.

- MUHALEFETTEN TEPKİ

Yunanistan Komünist Partisi, yaptığı açıklamada, polisi kayıtsızlık ve keyfi hareket etmekle suçlayarak, "28 yaşındaki bir kadının yardım istemek için gittiği polis merkezinin önünde eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmesi insan aklına sığmıyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, polisin, kadına evine kadar eşlik etmemesi de eleştirildi.

- İHMAL

Yunanistan'da yayın yapan SKAI TV'ye açıklamada bulunan Yunan Polis Teşkilatı Basın Sözcüsü Konstandinas Dimoglidu, olay gecesi bölgede devriye polis aracının bulunduğunu belirterek, "Asıl soru, polis memurları neden genç kıza evine kadar eşlik etmesi için devriye aracını çağırmadı?" diye konuştu.

Yunan basınına konuşan polis kaynakları, olaydaki ihmallerin araştırıldığını kaydetti.

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