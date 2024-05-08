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Dünya

Yunanistan'da Kariye Camii hazımsızlığı

İstanbul'daki Kariye Camii'nin ibadete açılması Yunanistan'da rahatsızlığa neden oldu. Açıklamada, 'Kariye Manastırı'nı Müslüman camisi olarak açmak provokasyondur' denildi.

8 Mayıs 2024 Çarşamba 13:46 - Güncelleme:
Yunanistan'da Kariye Camii hazımsızlığı
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İstanbul'un Fatih ilçesindeki Kariye Camii ibadete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki camiye yerli ve yabancı ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor.

Kariye'nin ibadete açılması, Yunanistan'ı rahatsız etti. Atina'dan yapılan açıklamada, atılan adımın "provokasyon" olduğu öne sürüldü.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Kariye Camii'nin, "insanlığa ait UNESCO Dünya Mirası Alanı olma özelliğini bozduğunu ve etkilediğini" savundu.

YENİDEN CAMİYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

İnşasının ardından uzun yıllar kilise olarak kullanılan yapı, 2. Bayezid döneminde Sadrazam Hadım Ali Paşa (Atik Ali Paşa) tarafından camiye çevrildi.

1948 yılında da dönemin Müzeler İdaresi'ne bağlanarak müze haline getirilen Kariye, 1 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden cami oldu.

Bu kararın ardından restorasyonuna başlanan camideki çalışmalar 4 yıl sonra tamamlandı.

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