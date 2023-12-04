Yunanistan'da taksicilerden grev kararı

Başken Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi dışındaki bölgelerde hizmet veren taksiciler bugün ve yarın greve giderken, başkent Atina'da taksiciler yarın sabahtan başlamak üzere 48 saat grev yapacak.

Hükümetin, serbest meslek sahiplerinin vergi kaçırmasını önlemek amacıyla hazırladığı yeni yasa tasarına tepki gösteren taksici sendikaları, yasanın mecliste oylamaya 7 Aralık'ta sunulması halinde grevin bu tarihte de devam edeceğini duyurdu.

Yunanistan Taksiciler Federasyonundan (POEIATA) yapılan açıklamada, hükümetin üzerinde çalıştığı yeni yasa tasarısına ilişkin olarak, "Tahmini gelirin vergilendirilmesi, durumumuzun daha da kötüleşmesine ve meslekten uzaklaşmamıza neden olacak." ifadesi yer aldı.

Hükümetin serbest meslek sahiplerinin vergi kaçırmasını önlemek amacıyla hazırladığı yasa tasarısı, serbest meslek sahiplerinin gelir ve giderlerini dijital platforma bildirmesi, gayrimenkul alımlarında nakit para ile ödeme yapmanın yasaklanması, kısa vadeli ev kiralama sisteminde değişiklikler, kartla ödemenin yaygınlaştırılması gibi düzenlemeleri içeriyor.

Tasarının temel unsuru ise serbest meslek sahiplerinin gelirlerinin asgari ücretin altında olamayacağı öngörüsüyle vergi kaçırılmasına engel olmak.