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Dünya

Yunanistan'daki feribot faciasında 1 yolcu 54 saat sonra kurtarıldı

Yunanistan açıklarında sabah saatlerinde seyir halindeki bir feribotta çıkan yangında 54 saatin ardından 1 kişiye sağ olarak ulaşıldı.

IHA20 Şubat 2022 Pazar 13:44 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 13:45
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Cuma günü, Yunanistan - İtalya seferini yaparken büyük bir yangına sahne olan Euroferry Olympia'dan umut dolu bir haber geldi. Yerel saatle 08.50'de açıklama yapan yetkililer, kayıp 12 kişiden biri olan 21 yaşındaki Belarus vatandaşının, feribotun kıç kısmına yakın bir yerde sağ olarak kurtarıldığını açıkladı. Genç yolcunun ilk söz olarak "Yaşıyor muyum" dediği öğrenildi. Sürat teknesi ile Korfu Adası'na çıkarılan kişi, gazetecilerden gelen sorulara cevap vermedi. Genç kazazedenin şok içerisinde olduğu gözlemlendi.

1 TÜRK YOLCU HALA KAYIP

Euroferry Olympia'da seyahat eden 25 Türk vatandaşından 24'ü kurtarılmıştı. Mehmet Çakır isimli Türk yolcu ise yangının başladığını günden bu yana kayıp listesinde yer alıyor. Mehmet Çakır'ın akrabası Ahmet Gür tarafından yapılan açıklamada, "Kayıp olan kişiler arasında Mehmet de var. Telefonların ucundayız. Gelecek bir haberi bekliyoruz. Tüm aile perişan olduk" dedi.

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