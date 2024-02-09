Yunanistan'dan ''Altın Vize'' uygulamasında rekor zam

Miçotakis, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Altın Vize" uygulamasına hükümetin yakın zamanda müdahale edeceğini belirterek, "Altın Vize" uygulamasında alt sınırın yükseltilebileceğini kaydetti.

Yunan Başbakan, gayrimenkullere talebin yüksek olduğu bölgelerde alt sınırın 800 bin avroya kadar çıkarılabileceğini ifade etti.

Yunanistan, 2009'da başlayan ekonomik krizin ardından ülkeye yabancı sermaye çekmek amacıyla 2013'te "Altın Vize" uygulamasını getirmişti. Bu uygulamayla, en az 250 bin avroluk gayrimenkul yatırımı yapan yabancılara 5 yıllık oturma izni hakkı verilmişti.

Bu çerçevede, Avrupa Birliği (AB) dışı ülkelerden birçok yatırımcı, Schengen kolaylığı da tanıyan "Altın Vize" almak maksadıyla başta başkent Atina ve Selanik kentleri olmak üzere Yunanistan'dan gayrimenkul almıştı.